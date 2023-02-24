Представитель Китая в ООН: поставки оружия не приведут к миру на Украине

Китай исключил достижение мира на Украине через поставки ей оружия

Военная помощь приводит к нарастанию напряженности в конфликте, считают в Пекине. Отказ от поставок оружия Киеву — один из пунктов мирного плана, который Китай намерен предложить в скором времени

Поставки оружия не приведут к достижению мира на Украине, заявил заместитель представителя Китая в ООН Дай Бин во время заседания Генассамблеи организации, передает Reuters.

«Жестокие факты являются достаточным доказательством того, что отправка оружия не принесет мира», — сказал он.

«Подливая масла в огонь, можно лишь усилить напряженность», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что затягивание конфликта приведет к тому, что простые люди будут «платить еще более высокую цену».

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил, что Китай в скором времени предложит план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран».

Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников писал позднее, что среди пунктов китайского плана — призывы к прекращению огня и приостановке поставок оружия Киеву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указывал, что КНР может сыграть роль в урегулировании конфликта ввиду своих отношений с Россией. По словам главы МИД, Ван И раскрыл ему детали китайского мирного плана, Киев их изучит. Позднее украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что Киев направил Пекину «сигнал» о возможной встрече, «это в интересах Украины», отметил он.

22 февраля Ван И посетил Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. По ее итогам МИД Китая сообщил, что Россия подтвердила готовность решить конфликт путем переговоров и Китай намерен играть конструктивную роль в урегулировании.

США заявили, что скептически относятся к плану КНР по урегулированию, поскольку сомневаются, что предложения «будут конструктивным путем вперед». Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что Пекин поддерживает Москву в ее действиях в конфликте и даже «приближается к тому, чтобы передать [ей] летальную помощь».