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Аналитики FT раскрыли, в чем интерес Китая по мирному плану для Украины

Аналитики FT: Китай представит мирный план по Украине в попытке оживить торговлю с Западом
Китай испытывает проблемы в экономике и рассчитывает в случае реализации мирной инициативы по Украине восстановить торговлю с Западом. Также КНР рассчитывает помочь России «найти выход из конфликта», считают аналитики газеты
Ван И и Владимир Путин&nbsp;во время встречи в Кремле
Ван И и Владимир Путин во время встречи в Кремле (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине связана с желанием Пекина оживить иностранные инвестиции и торговлю, а также сохранить доступ к европейским технологиям, полагают аналитики Financial Times (FT).

Авторы статьи отмечают, что Вашингтон продолжает вводить против Пекина новые санкции, а возможное «поражение» Москвы в конфликте на Украине невыгодно для Китая, поскольку Россия является для КНР «полезным партнером в противодействии гегемонии США». «Мирный план <...> является наиболее амбициозным гамбитом в непростом балансирующем процессе Пекина», — говорится в статье.

Эксперты FT указали, что в настоящее время экономика Китая еще не восстановилась после ограничений из-за COVID-19 и остро нуждается в западных инвестициях и технологиях. «Война на Украине сыграла решающую роль в ухудшении отношений Китая с Европой. Это стало главной причиной того, что Китай занял оборонительную позицию. Теперь они хотят что-то противопоставить этому», — полагает профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре Ли Минцзян.

Financial Times напоминает, что американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне «за десятилетия», особенно после того, как Вашингтон сбил в этом месяце несколько аэростатов в небе над США. Поэтому, считают эксперты FT, Пекин сосредоточил свои усилия на налаживании отношений с Евросоюзом.

«Отношения Китая с Европой складываются не так, как хотелось бы, но и не так ужасны, как предполагают многие западные комментаторы», — считает эксперт по Китаю из аналитического центра Brookings Institution Райан Хасс.

Мирная инициатива Пекина могла бы помочь восстановить отношения с Европой, а также помочь России «найти выход из конфликта», пишет FT. «Они [Китай] хотят улучшения отношений с Европой, но они также не хотят, чтобы эта война шла в направлении полного поражения России», — уточнил эксперт по Китаю из аналитического центра Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сун.

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После начала спецоперации Китай не стал вводить санкции против России и осудил подобные шаги со стороны других стран. Глава КНР Си Цзиньпин выступил за скорейшее прекращение конфликта и подчеркнул, что его политическое разрешение будет в интересах всех азиатских и европейских государств. В ходе Мюнхенской конференции в середине февраля главный дипломат Китая Ван И анонсировал план урегулирования конфликта с учетом уважения к «суверенитету всех стран». По данным Bloomberg, план Пекина включает призыв к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву.

21 февраля, после своего европейского турне, Ван И посетил Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а спустя сутки — с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Российская сторона приветствовала «конструктивную роль Китая в разрешении «горячих» международных вопросов», отмечала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Визит Си Цзиньпина в Москву официально не анонсировался, однако ранее об этом сообщили источники The Wall Street Journal. Собеседники издания рассказали, что встреча Си и Путина станет частью движения к многосторонним мирным переговорам по Украине и позволит Китаю повторить свои призывы о неприменении ядерного оружия.

The New York Times со ссылкой на источники ранее писала, что Пекин, который в настоящее время «остро нуждается» в импульсе для роста своей экономики, стремится наладить свои отношения с Европой и пытается «держать дистанцию» с Москвой. По данным газеты, КНР может приуменьшить значение визита Си Цзиньпина в Россию, в том числе за счет посещения лидером Китая других европейских столиц перед поездкой в Москву.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мирный план мирные переговоры Китай Военная операция на Украине
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