Госдеп заявил об основаниях для скепсиса по плану мира Китая по Украине

Вашингтон видит основания для скептического отношения к плану Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале ведомства.

«Мы скептически относимся к тому, что сообщения о [мирной] инициативе [КНР], подобной этой, будут конструктивным путем вперед. Мы будем воздерживаться от суждений, пока не увидим ее», — сказал он.

По словам Прайса, Китай "стремится получить и то, и другое»: занимать нейтральную позицию по отношению к происходящему на Украине и в то же время «оказывать важную поддержку» России. Он указал, что США хотят «видеть справедливый и прочный мир» на Украине и считают, что конфликт «должен завершиться за столом переговоров».

В то же время, отметил представитель Госдепа, у Китая и у ряда других стран остаются хорошие отношения с Россией, потому они могут «использовать свое влияние в конструктивном ключе» и «подтолкнуть Россию к значимым и полезным действиям», в частности, завершению боевых действий. Прайс призвал такие страны сделать этот шаг, поскольку у США такой возможности нет.

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