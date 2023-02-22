Китай заявил о готовности России к переговорам по Украине

Ван И ранее провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам последнего, Пекин предоставил для изучения Киеву детали китайского плана по мирному урегулированию конфликта

Ван И (Фото: Антон Новодережкин / Sputnik / Reuters)

Китай будет занимать «объективную и справедливую» позицию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, говорится в сообщении МИД Китая по итогам встречи главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И с президентом России Владимиром Путиным.

«Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И выразил признательность России за подтверждение готовности решить проблему путем диалога и переговоров», — сообщается на сайте МИД Китая.

Путин встретился с Ван И в Москве 22 февраля. В стенограмме их встречи, опубликованной пресс-службой Кремля, конфликт на Украине прямо не упоминается. Стороны обсудили сотрудничество двух стран, сложную ситуацию в международных отношениях, а также сотрудничество Москвы и Китая для стабилизации обстановки в мире, говорится в сообщении. До встречи с Путиным Ван И провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым.

В середине февраля Ван И выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что Китай в ближайшее время предложит план решения конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов писал, что план Китая содержит призывы к прекращению огня и остановку поставок оружия Украине.

На полях конференции Ван И встречался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам последнего, Пекин предоставил Киеву детали плана по урегулированию конфликта. Кулеба пообещал его изучить.

Ван И также посетил с визитом Францию и Италию. Глава МИДа последней Антонио Таяни заявлял, что 24 февраля председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью, посвященной миру. Пекин такое выступление не анонсировал.