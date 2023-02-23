Власти Украины направили Китаю предложение о встрече

Педро Санчес и Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Власти Украины направили Китаю предложение о проведении встречи, сообщил президент Владимир Зеленский

«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Зеленский положительно оценил разработку Китаем мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что Киев будет делать выводы о документе только после того, как увидит «какую-либо конкретику».

Материал дополняется.