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Власти Украины направили Китаю предложение о встрече

Зеленский: Украина направила Китаю предложение о встрече
Педро Санчес и Владимир Зеленский
Педро Санчес и Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Власти Украины направили Китаю предложение о проведении встречи, сообщил  президент Владимир Зеленский  

«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Зеленский положительно оценил разработку Китаем мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что Киев будет делать выводы о документе только после того, как увидит «какую-либо конкретику».

Материал дополняется. 

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