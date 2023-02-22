Лавров и Ван И не обсуждали план Китая по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И на встрече в Москве не обсуждали план Пекина по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
По ее словам, обсуждение конфликта на Украине заняло важное место в беседе двух дипломатов, но «о каком-либо отдельном плане разговора не было». «Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию», — рассказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа.
Российская сторона приветствовала «конструктивную роль Китая в разрешении «горячих» международных вопросов». «Сходимся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса», — отметила представитель ведомства.
Ван И находится в России с официальным визитом. Помимо Лаврова он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и президентом Владимиром Путиным. Последнему он выразил признательность за готовность к разрешению конфликта путем переговоров. Китай будет занимать «объективную и справедливую позицию» и играть конструктивную роль в урегулировании, говорилось в сообщении МИД страны по итогам переговоров Ван И с Путиным. В стенограмме на сайте Кремля военная операция на Украине прямо не упоминается.
В середине февраля на Мюнхенской конференции Ван И заявил, что Китай в ближайшее время предложит план решения конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Bloomberg позже писал со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов, что проект Пекина содержит призывы к прекращению огня и остановку поставок оружия Украине.