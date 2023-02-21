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МИД Украины пообещал изучить план Китая по мирному урегулированию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Пекин поделился с Киевом деталями мирного плана
Китай ранее анонсировал план для урегулирования конфликта на Украине. По данным Bloomberg, он предусматривает призыв к прекращению огня и остановку поставок оружия Киеву
Ван И
Ван И (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции поделился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой деталями мирного плана. Об этом глава украинского МИДа сообщил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Была встреча с китайским дипломатическим руководством, с бывшим коллегой, бывшим министром [иностранных дел КНР] мистером Ван И. Он поделился со мной элементами китайского мирного плана», — сказал он.

Киев изучит документ и после этого поделиться своими выводами, добавил Кулеба.

Китай неоднократно выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В ходе Мюнхенской конференции в середине февраля Ван И анонсировал китайский план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». По данным Bloomberg, план Пекина по урегулированию конфликта на Украине включает призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву.

В рамках конференции Ван И встретился и с Кулебой. По итогам встречи китайский дипломат заявил, что Пекин выступает против затягивания и расширения конфликта. Кулеба подчеркнул, что любые мирные инициативы должны основываться на принципе территориальной целостности.

21 февраля Ван И приезжает в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил его встречи с Владимиром Путиным. Источники РБК сообщали, что она может состояться 22 февраля.

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Военная операция на Украине Ван И Дмитрий Кулеба мирный план
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