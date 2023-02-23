Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Замминистра финансов стал кандидатом на пост главы АЛРОСА Бизнес, 09:00
Курс доллара в марте 2023 года: упадет до ₽70 или вырастет до ₽77? Инвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:54
Госдеп заявил о скрытой поддержке Китаем действий России на Украине Политика, 08:34
AFP узнал, что Китай не обсуждал с Киевом проект мирного соглашения Политика, 08:27
Эксперты и риелторы назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве Недвижимость, 08:02
США получили уведомление от России об испытаниях баллистической ракеты Политика, 07:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Орбан причислил к врагам руководство США, ЕС и «наживающихся на войне» Политика, 07:41
Великобритания не исключила замену поврежденных в бою танков Challenger 2 Политика, 07:33
Число жертв землетрясений в Турции достигло 43,5 тыс. Общество, 07:06
Какие фильмы в России больше всего взяли грантов Фонда кино. Инфографика Технологии и медиа, 07:01
В МИД Украины заявили о завершении конфликта только на условиях Киева Политика, 06:51
Reuters узнало о нежелании Индии обсуждать санкции против России Политика, 06:37
Минобороны предупредило о вооруженной провокации ВСУ против Приднестровья Политика, 06:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп заявил о скрытой поддержке Китаем действий России на Украине

Госдеп: Китай говорит о своей нейтральности, но скрыто поддерживает Россию на Украине
Поддержка России со стороны Китая «прямо противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности», считают в Госдепе. В ведомстве следят за тем, чтобы Пекин не поставлял Москве оружие
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Власти США критикуют Китай за его противоречивую позицию — стремление поддерживать связи со странами Запада и одновременное укрепление отношений с Россией на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Такую точку зрения высказал, в частности, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Пекин публично призывает к урегулированию конфликта Москвы и Киева. Однако «в частном порядке» Китай продолжает помогать России и «теперь приближается к тому, чтобы передать [Москве] летальную помощь», заявил Критенбринк. «К заявлениям Китая отнеслись бы более серьезно, если бы он отказался от поддержки России, которая прямо противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности», — добавил дипломат (цитата по South China Morning Post).

О растущей обеспокоенности США из-за укрепления отношений России и КНР и возможного оказания Пекином помощи Москве заявил и официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «КНР, несмотря на видимость нейтралитета, уже оказывает поддержку России», — сказал он (цитата по Bloomberg). По словам Прайса, США пока не видели свидетельств того, чтобы Китай поставлял России оружие, однако Вашингтон не думает, что Пекин «снял вопрос с повестки». «Мы очень внимательно следим за возможными нарушениями», — сказал он, предупредив, что США предупредили Китай о последствиях.

Впервые о том, что Китай, по данным Вашингтона, «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он указал, что в летальную категорию входит целый ряд вещей, «от боеприпасов до оружия». Вашингтон четко дал понять Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран, добавил Блинкен.

В МИДе Китая ответили, что не примут попытки США угрожать российско-китайским отношениям. Представитель ведомства Ван Вэньбинь назвал заявление Блинкена «ложной информацией» и со своей стороны указал, что США, как и другие страны Запада, продолжают поставлять оружие Украине. По мнению Пекина, таким образом США продлевают военный конфликт.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдепартамент США Китай Украина
Материалы по теме
Блинкен заподозрил Китай в намерениях поставить России оружие
Политика
Лавров и Ван И не обсуждали план Китая по урегулированию на Украине
Политика
Китай заявил о готовности России к переговорам по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter