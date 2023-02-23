Госдеп заявил о скрытой поддержке Китаем действий России на Украине

Госдеп: Китай говорит о своей нейтральности, но скрыто поддерживает Россию на Украине

Поддержка России со стороны Китая «прямо противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности», считают в Госдепе. В ведомстве следят за тем, чтобы Пекин не поставлял Москве оружие

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Власти США критикуют Китай за его противоречивую позицию — стремление поддерживать связи со странами Запада и одновременное укрепление отношений с Россией на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Такую точку зрения высказал, в частности, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Пекин публично призывает к урегулированию конфликта Москвы и Киева. Однако «в частном порядке» Китай продолжает помогать России и «теперь приближается к тому, чтобы передать [Москве] летальную помощь», заявил Критенбринк. «К заявлениям Китая отнеслись бы более серьезно, если бы он отказался от поддержки России, которая прямо противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности», — добавил дипломат (цитата по South China Morning Post).

О растущей обеспокоенности США из-за укрепления отношений России и КНР и возможного оказания Пекином помощи Москве заявил и официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «КНР, несмотря на видимость нейтралитета, уже оказывает поддержку России», — сказал он (цитата по Bloomberg). По словам Прайса, США пока не видели свидетельств того, чтобы Китай поставлял России оружие, однако Вашингтон не думает, что Пекин «снял вопрос с повестки». «Мы очень внимательно следим за возможными нарушениями», — сказал он, предупредив, что США предупредили Китай о последствиях.

Впервые о том, что Китай, по данным Вашингтона, «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он указал, что в летальную категорию входит целый ряд вещей, «от боеприпасов до оружия». Вашингтон четко дал понять Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран, добавил Блинкен.

В МИДе Китая ответили, что не примут попытки США угрожать российско-китайским отношениям. Представитель ведомства Ван Вэньбинь назвал заявление Блинкена «ложной информацией» и со своей стороны указал, что США, как и другие страны Запада, продолжают поставлять оружие Украине. По мнению Пекина, таким образом США продлевают военный конфликт.