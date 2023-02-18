Китай предложит новый план урегулирования конфликта на Украине

Ван И, который на следующей неделе должен посетить Москву, анонсировал новый план урегулирования конфликта

Ван И (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Китай в скором времени предложит план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран», сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который на следующей неделе планирует посетить Москву, передает Bloomberg.

По словам Ван И, новое предложение будет повторять пункты предыдущего плана, выдвинутого лидером КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о соблюдении принципов Устава ООН.

Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Пекин готовится представить новое мирное предложение в ближайшие дни. «Мы выступаем против атак на атомные электростанции, атак на гражданские ядерные объекты», — сказал он, призвав прилагать усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и ядерных катастроф.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что жена Владимира Зеленского Елена, принимавшая участие в мероприятии, передала китайской делегации послание с основными положениями «формулы мира». Он тогда отмечал, что Китай «не столько поддерживает Россию, сколько не поддерживает Украину», и выражал надежду, что Пекин изменит позицию, в том числе благодаря предложенным условиям мира. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь в конце января в ответ говорил, что Китай всегда был привержен переговорному процессу и мирному урегулированию.

Москва подчеркивала, что не признает любые предложения по мирному урегулированию от Киева, если тот не признает присоединение к России новых территорий.