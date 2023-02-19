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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба назвал Китай возможным посредником в переговорах с Россией

Кулеба: посредничество КНР в переговорах с Москвой может стать сдерживающим фактором

Роль Китая в качестве посредника в конфликте Москвы и Киева может послужить сдерживающим фактором для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua».

«Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией», — заявил Кулеба.

Кулеба также заявил, что ожидает встречи с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Накануне Ван И объявил, что Китай в ближайшие дни представит свой проект мирного урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». По его словам, предложение будет разработано с учетом Устава ООН.

Ранее российские власти не раз подчеркивали, что не признают любые предложения по мирному урегулированию, если Киев не признает присоединение к России новых территорий.

Теги
Украина Дмитрий Кулеба Китай мирные переговоры Военная операция на Украине
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