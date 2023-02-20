Bloomberg раскрыл план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Китайский план урегулирования конфликта на Украине включает призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

США и их союзники опасаются, что план Пекина в ООН могут поддержать другие страны, которые не присоединились к американским и европейским санкциям против России, говорят собеседники агентства.

По мнению старшего научного сотрудника сингапурской Школы международных исследований С. Раджаратнама Рафаэлло Пантуччи, предложения Китая «выглядят невероятными». «Чтобы они стали вероятными, необходимо, чтобы Китай воспринимали как независимого посредника. А Китай четко занял сторону в этом конфликте», — считает он.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18 февраля заявил, что Китай в скором времени предложит план урегулирования с учетом уважения к «суверенитету всех стран». «Мы выступаем против атак на атомные электростанции, атак на гражданские ядерные объекты», — подчеркнул он.

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