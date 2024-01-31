Почему США возобновили санкции против Венесуэлы

Вашингтон возобновил экономические санкции в отношении Венесуэлы, объяснив это давлением режима Николаса Мадуро на оппозицию. Грозит ли стране очередной политический кризис в год президентских выборов, разбирался РБК

Фото: Javier Campos / Getty Images

США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, его представителями и оппозицией». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента 30 января, ограничения вступят в силу 18 апреля. Также Вашингтон сообщил о приостановке лицензии, которая позволяла совершать сделки с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота. У американских юрлиц будет четырнадцать дней для прекращения транзакций, которые были разрешены утратившим силу документом.

Чем обусловлено решение США

Поводом для всех этих мер стало решение Верховного суда Венесуэлы от 26 января, которым лидеру движения Vente Venezuela Марии Корине Мачадо запрещается занимать государственные посты до 2038 года. Так главная кандидат от оппозиции потеряла право баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут в Венесуэле в этом году (окончательно их дата еще не определена). В октябре 2023 года Мачадо победила на оппозиционных праймериз, где набрала 92,35% (в правительстве страны выразили сомнение в достоверности этого результата).

Решение Верховного суда, как отметили в Вашингтоне, не соответствует содержанию так называемых Барбадосских соглашений. Речь идет о документе, который 17 октября 2023 года подписали представители правящей партии («чависты», сторонники президента Мадуро) и оппозиции Венесуэлы. Он гарантировал всем партиям страны право выдвигать своих кандидатов для участия в президентских выборах. Был согласован и их приблизительный период — вторая половина 2024 года. В знак поддержки этого соглашения США до апреля 2024 годя приостановили санкции против Боливарианской республики.

США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы после того, как Николас Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в 2019 году. Оппозиция их результаты оспаривала, Вашингтон также их не признал. Американским компаниям было запрещено вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством Боливарианской республики.

США пытались договориться с Каракасом о продолжении процесса нормализации в стране. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, иначе экономические ограничения будут возобновлены. Власти республике назвали это назвали шантажом. Мадуро обвинил США в «экономическом геноциде». Он отметил, что Венесуэла сумела самостоятельно справиться с последствиями санкций. «Ни от кого не завися, ни у кого не прося, не стоя на коленях, потихоньку мы залечиваем раны, нанесенные ракетой санкций», — заявил он.

Согласно данным Венесуэльской финансовой обсерватории, в 2023 году уровень инфляции в стране снизился с 305% до 193%. И хотя Венесуэла по-прежнему остается мировым лидером по этому показателю, аналитики впервые за долгие годы отметили положительную тенденцию (в 2018 году инфляция в Боливарианской республике превышала 130 000%).

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Не получив ожидаемой реакции, США решили не ждать до апреля и возобновили санкции. В Госдепартаменте отметили, что продолжат работать с международным сообществом и всеми «демократическими игроками политического спектра в Венесуэле», чтобы способствовать возвращению к принципам Барбадосского соглашения.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес предупредила Вашингтон о неизбежных контрмерах. В ответ на санкции Каракас с 13 февраля может отменить репатриационные рейсы для венесуэльских мигрантов.

Что теперь будет с президентскими выборами в Венесуэле

До сих пор точная дата президентских выборов в Венесуэле не согласована. Глава оппозиционной делегации на переговорах с чавистами Херардо Блайд заявил, что решение Верховного суда нарушило Барбадосские соглашения. Он напомнил, что выдвижение любого кандидата на выборы было их обязательным условием. Блайд отметил, что выдвинуть Мачадо оппозиционный блок решил коллективно и не откажется от этого. Сама Мачадо заявила, что не позволит проводить выборы без нее. «Хочет ли Мадуро этого или нет, но ему придется помериться со мной», — сказала она на пресс-конференции, назвав решение о своей дисквалификации «судебным преступлением».

Чависты теперь утверждают, что дату выборов должен определить народ. «Мы приглашаем всех венесуэльцев подготовить в следующий понедельник график президентских выборов. Мы передадим предложения всех людей в Национальный избирательный совет. В Венесуэле решения уже давно принимаются народом», — заявил 30 января спикер парламента Хорхе Родригес. Мадуро поддержал это решение: «Я всеми силами поддерживаю призыв к широкому и инклюзивному диалогу для установления графика выборов 2024 года... Мы — гарантия мира... Выборы уже скоро».

Ни оппозиция, ни чависты не готовы прямо заявить об отказе от Барбадосского соглашения. Блайд пообещал даже не направлять жалобу в связи с решением Верховного суда по делу Мачадо Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе. Родригес, который возглавляет на нем делегацию чавистов, также заявил, что власти поддерживают Барбадосские соглашения, несмотря на «постоянные нападения на конституционный процесс».

Специалист по Венесуэле, сотрудник Национального университета Росарио (Колумбия) Ронал Родригез считает, что Мадуро попытается оттянуть согласование даты выборов, поскольку осознает свой низкий уровень популярности. «Фактически, Николас Мадуро может попытаться отложить выборы или создать инструмент, который не позволит выбрать другую кандидатуру», — заявил он РБК.

Сейчас поддержка оппозиции в стране сильна как никогда, поскольку впервые ее возглавляет политик более правых взглядов, чем прежде. Кроме того, указывает Родригез, индикатором низкого рейтинга Мадуро стал так называемый референдум по поводу присоединения спорного региона Эссекибо. И хотя, по данным Каракаса, 95% участников голосования выступили за его присоединение, однако к серьезной мобилизации общества это не привело, отмечает эксперт.