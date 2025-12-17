 Перейти к основному контенту
Политика
0

Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США

Танкеры с нефтепродуктами начали выходить из портов Венесуэлы под защитой военно-морского флота страны, сообщает The New York Times. Это произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады санкционированных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

Источник издания из числа американских чиновников, знакомых с ситуацией, заявил, что Вашингтон осведомлен о наличии сопровождения и рассматривает различные варианты действий, но отказался сообщить подробности.

Блокада в отношении венесуэльских танкеров была объявлена на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Каракасом. В Карибском море у берегов Венесуэлы Ранее Трамп заявил в Truth Social, что «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки».

С сентября США начали наносить удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике.

Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле
Политика
Такер Карлсон

Материал дополняется.

