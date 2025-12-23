В Венесуэле одобрили проект о борьбе с пиратством после захвата танкеров

Национальное собрание Венесуэлы 22 декабря в первом чтении единогласно одобрило законопроект о гарантиях свободы судоходства и торговли от пиратства, блокады и других незаконных действий международного характера. Об этом говорится на сайте парламента страны.

Депутат Джузеппе Алессандрелло, представивший законопроект 22 декабря, пояснил, что инициатива направлена на защиту торговых отношений страны от того, что он назвал «хищническими действиями» правительства Соединенных Штатов в венесуэльских водах, передает Contapunto.

По словам Алессандрелло, законопроект является результатом «длительной осады», которую начали ВМС США в Карибском море, совершая «казни людей без суда». Кроме того, инициатива является следствием блокады воздушного и морского пространства со стороны США, а также захвата судов и груза.

В статье 10 законопроекта установлены следующие санкции: лица, причастные к пиратству, блокаде или иным преступным действиям против субъектов, ведущих дела с Венесуэлой, могут быть приговорены к 15–20 годам лишения свободы и крупному штрафу.

Депутат Хосе Грегорио Корреа осудил иностранное вмешательство и разграбление страны, сравнив его с незаконным вторжением в частный дом, передает пресс-служба парламента.

Президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде предупредил: «Мадуро может делать что угодно, но если он проявит жесткость, это станет для него последней такой возможностью». Также президент США подтвердил готовность атаковать не только Венесуэлу, но и любые страны, участвующие в поставках наркотиков.

За декабрь США захватили три нефтяных танкера у берегов Венесуэлы. 10 декабря Штаты остановили, по словам Трампа, «крупный» танкер Skipper, 20 декабря — супертанкер Centuries с 2 млн барр. сырой нефти. 21 декабря США захватили третий нефтяной танкер Bella 1.

Кроме того, Трамп ввел полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть, которую, по словам республиканца, Венесуэла «незаконно забрала» себе. В ночь на 23 декабря Трамп заявил, что Вашингтон оставить нефть с задержанных танкеров себе. «Возможно, мы продадим ее. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Мы ее оставляем. Корабли тоже», — сказал он.

США хотят смены власти в Венесуэле и не исключают с ней войны. Вашингтон считает нынешнее руководство «иностранной террористической организацией», в которую входит и Мадуро.

В ноябре Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Обе страны также начали глушить GPS-сигналы в Карибском бассейне на случай потенциальных ударов, сообщила The New York Times.