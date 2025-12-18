Трамп в своем обращении к народу не упомянул Венесуэлу

Перед выступлением Трампа журналист Такер Карлсон сказал, что во время речи президент может объявить войну Венесуэле. Однако во время обращения Трамп ни слова не сказал про напряженность вокруг Венесуэлы

Фото: Дональд Трамп (Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп в своем рождественском обращении к народу не упомянул напряженность вокруг Венесуэлы. Трансляция его выступления шла на YouTube-канале Assosiated Press.

В своей короткой речи Трамп говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей, пошлинах и экономической политике в США в целом.

Пресс-секретарь Белого дома до выступления американского лидера сообщила Fox News, что речь будет посвящена достижениям администрации Трампа за прошедший год, а также о планах на следующие три года.

Однако американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения.

Позднее Трамп, выступая перед журналистами, заявил что Соединенные Штаты хотят вернуть себе нефть, которую, по его мнению, Венесуэла «незаконно забрала» себе. «Они забрали всю нашу нефть совсем недавно, и мы хотим ее вернуть. Но они ее забрали. Они забрали ее незаконно», — сказал тогда он.

За день до этого Трамп объявил о введении полной блокады всех нефтяных танкеров, которые попали под американские санкции и направляются в Венесуэлу или из неё. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон рассматривает правительство Венесуэлы как террористическую организацию, действующую за пределами страны, и обвинил его в краже активов, терроре, распространении наркотиков и торговле людьми.

К ноябрю США сформировали в Карибском бассейне мощную военную группировку, состоящую из эсминцев и десантных кораблей. Численность американских военнослужащих в регионе составляет около 16 тыс. человек. В декабре к ним присоединилась авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, которая базируется в южной части Карибского моря.