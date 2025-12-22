Китай раскритиковал США за «произвольный захват» венесуэльских танкеров

Линь Цзянь (Фото: Andres Martinez / EPA / ТАСС )

Захват у берегов Венесуэлы танкеров Соединенными Штатами Америки нарушает международное право, Китай выступает против незаконных санкций, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает Bloomberg.

«Практика США произвольного захвата судов других стран грубо нарушает международное право», — сказал он.

Представитель МИД подчеркнул, что Китай выступает против «односторонних, незаконных санкций», которые не основаны на международном праве и не одобрены Совбезом ООН, а также против всего, что «посягает на суверенитет и безопасность других стран».

22 декабря США захватили у берегов Венесуэлы танкер Bella 1, шедший под панамским флагом и находящийся под американскими санкциями. Судно шло в венесуэльский порт для загрузки нефти.

Bella 1 стал третьим танкером, захваченным США в Карибском море, после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря там перехватили танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries, загруженный 2 млн барр. сырой нефти.

Как ранее сообщил Axios источник, задержание танкеров должно стать «посланием» от США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Соединенные Штаты хотят смены власти в Венесуэле, американский президент Дональд Трамп не исключил войны с Боливарианской Республикой. В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.