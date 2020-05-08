СМИ узнали о попытке оппозиции заказать свержение Мадуро за $213 млн

Политические оппоненты президента Венесуэлы пытались заключить сделку с американской ЧВК. С ее помощью оппозиция хотела сместить Мадуро и определить на его место Хуана Гуаидо, утверждает WP

Николас Мадуро (Фото: Ariana Cubillos / AP)

В октябре прошлого года оппозиция Венесуэлы пыталась заключить сделку с американской частной военной компанией (ЧВК) Silvercorp на оказание услуг по вторжению в страну и свержению президента Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на копию 42-страничного документа.

В контракте тщательно описываются все тактические детали, включая то, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства необходимо использовать в ходе выполнения заказа. В разделе «Начальная фаза проекта» указывается, что его общая стоимость оценивается в $212,9 млн.

В тексте документа, который опубликовала газета, отмечается, что «группа поставщиков услуг проконсультирует и поможет партнерам спланировать и осуществить операции по захвату/задержанию/смещению Николаса Мадуро, а также устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо».

С венесуэльской стороны контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Серхио Вергарой. Подписи лидера оппозиции и самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо под документом нет. Однако она оказалась на 6-страничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, который был также опубликован изданием.