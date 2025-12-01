Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро
Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора потребовал от венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы он и его сторонники немедленно покинули страну, сообщает Miami Herald со ссылкой на источники.
Разговор, о котором также сообщала The New York Times, состоялся на прошлой неделе. По информации Miami Herald, он быстро зашел в тупик, поскольку стало очевидно, что позиции сторон сильно расходятся. По словам источников, послание США для президента Венесуэлы было прямым: Мадуро с женой и сыном смогут безопасно покинуть страну, но только в случае, если он согласится немедленно уйти в отставку.
Мадуро, в свою очередь, попросил гарантировать всеобщую амнистию, а также сохранить контроль над вооруженными силами — подобно тому, как это произошло в Никарагуа в 1991-м при президенте Виолете Чаморро. Взамен он обещал провести в Венесуэле свободные выборы, однако США отклонили оба предложения, пишет газета. Третьим камнем преткновения, по информации Miami Herald, стали сроки: Вашингтон настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас отказался.
Этот разговор, первоначально организованный при посредничестве Бразилии, Катара и Турции, больше не повторялся. После заявления Трампа, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым», правительство Мадуро попыталось снова обратиться в Вашингтон, но ответа не получило, отмечает Miami Herald.
Объявление о воздушном пространстве было воспринято в Венесуэле как угроза применения силы. Трамп заявил, что решение не означает возможного удара со стороны США. В качестве причины закрытия неба американский президент обозначил, что Венесуэла является «не очень дружественной страной».
Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Следом США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп тогда отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле, добавив: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать».
