 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро

Переговоры зашли в тупик из-за того, что Мадуро потребовал амнистии за все преступления, но его требование было отклонено. США настаивали, что Мадуро и его сторонники должны покинуть Венесуэлу и подать в отставку, но он отказался
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора потребовал от венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы он и его сторонники немедленно покинули страну, сообщает Miami Herald со ссылкой на источники.

Разговор, о котором также сообщала The New York Times, состоялся на прошлой неделе. По информации Miami Herald, он быстро зашел в тупик, поскольку стало очевидно, что позиции сторон сильно расходятся. По словам источников, послание США для президента Венесуэлы было прямым: Мадуро с женой и сыном смогут безопасно покинуть страну, но только в случае, если он согласится немедленно уйти в отставку.

Мадуро, в свою очередь, попросил гарантировать всеобщую амнистию, а также сохранить контроль над вооруженными силами — подобно тому, как это произошло в Никарагуа в 1991-м при президенте Виолете Чаморро. Взамен он обещал провести в Венесуэле свободные выборы, однако США отклонили оба предложения, пишет газета. Третьим камнем преткновения, по информации Miami Herald, стали сроки: Вашингтон настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас отказался.

Трамп опроверг связь закрытия неба близ Венесуэлы с возможным ударом США
Политика
Дональд Трамп

Этот разговор, первоначально организованный при посредничестве Бразилии, Катара и Турции, больше не повторялся. После заявления Трампа, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым», правительство Мадуро попыталось снова обратиться в Вашингтон, но ответа не получило, отмечает Miami Herald.

Объявление о воздушном пространстве было воспринято в Венесуэле как угроза применения силы. Трамп заявил, что решение не означает возможного удара со стороны США. В качестве причины закрытия неба американский президент обозначил, что Венесуэла является «не очень дружественной страной».

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Следом США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп тогда отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле, добавив: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Венесуэла США Николас Мадуро Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Reuters узнал о шоке чиновников США из-за заявления Трампа о Венесуэле
Политика
WSJ узнала условие Трампа для применения силы к Венесуэле
Политика
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:36 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:36
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04