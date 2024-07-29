Чем обернется непризнание рядом стран результатов выборов в Венесуэле Оппозиция утверждает, что с существенным перевесом победил ее кандидат

Власти Венесуэлы объявили о победе на президентских выборах действующего главы государства Николаса Мадуро. Оппозиция не признала результаты. Ждет ли страну обострение политического кризиса, разбирался РБК

Николас Мадуро (Фото: Alfredo Lasry R / Getty Images)

Что власти и оппозиция говорят об итогах выборов

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых помимо правящего с 2013 года президента Николаса Мадуро от Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) баллотировались еще девять кандидатов, в том числе 74-летний экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представитель ведущей оппозиционной силы — Демократической унитарной платформы (PUD).

Согласно предварительным опросам и экзитполам, победу должен был одержать кандидат от PUD, однако уже через несколько часов после закрытия избирательных участков глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо объявил о победе Мадуро. По итогам обработки 80% протоколов действующий президент набрал 51,2% голосов, Гонсалес — 44,2%.

Президента Венесуэлы избирают на шестилетний срок, который отсчитывается с момента инаугурации (нынешняя назначена на 10 января 2025-го). Для победы на выборах достаточно получить относительное большинство голосов.

PUD не признала итоги выборов. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. «У Венесуэлы есть новый избранный президент — и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа, и все это знают. Я хочу, чтобы вы знали, что это было нечто настолько ошеломляющее, настолько замечательное, что мы победили во всех штатах страны», — заявила Мачадо, отметив, что, по информации штаба PUD, Мадуро получил 30% голосов, в то время как Гонсалес — 70%. Лидер оппозиции призвала всех наблюдателей в центрах подсчета голосов оставаться на местах, потому что платформа будет пытаться опротестовать официальные результаты.

В октябре 2023 года прошли праймериз оппозиции, на которых Мария Корина Мачадо набрала 92,35% голосов. В правительстве выразили сомнения в достоверности этого результата, а в январе Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо, как лидеру антиправительственных протестов 2014 года, занимать государственные посты до 2038-го и баллотироваться на президентских выборах. Мачадо и ее сторонники вплоть до конца марта надеялись на отмену этого решения, но когда стало ясно, что этого не произойдет, то главным кандидатом от оппозиции стала 80-летняя представительница венесуэльского академического сообщества Корина Йорис. Однако и она не смогла зарегистрироваться в электронной системе CNE (как утверждали власти, из-за технического сбоя). В итоге кандидатом от PUD стал Гонсалес, которому удалось зарегистрироваться буквально в последний момент.

Гонсалес заявил, что 28 июля были нарушены все возможные нормы избирательного процесса. «Наше послание о примирении и переменах в мире все еще актуально, и мы убеждены, что подавляющее большинство венесуэльцев стремятся к этому. Наша борьба продолжается, и мы не успокоимся, пока не будет уважаться воля народа Венесуэлы», — сказал кандидат в президенты.

Между тем Мадуро вместе с соратниками танцами и песнями отпраздновал во Дворце Мирафлорес, официальной президентской резиденции, свое переизбрание на третий срок. В своем обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы, президент республики описал победу как «триумф мира и стабильности», а также «идей равенства». В то же время он заявил, что электронная система голосования CNE подверглась атакам, целью которых было обвинить правящую партию в фальсификациях.

«Венесуэла подверглась массовому взлому, мы уже знаем, из какой страны — я не собираюсь ее называть, но след обнаружен — он вел в систему Национального избирательного совета, потому что демоны не хотели, чтобы бюллетень с результатами был обнародован сегодня», — сказал Мадуро, добавив, что Генпрокуратура будет расследовать этот инцидент. Уже 29 июля генеральный прокурор Тарек Сааб сообщил, что главной подозреваемой по этому делу проходит Мачадо.

Как может развиваться ситуация после выборов

Переизбрание Николаса Мадуро в 2018 году спровоцировало в Венесуэле острый политический кризис — начался период двоевластия. Оппозиция объявила лидером страны спикера Нацассамблеи Хуана Гуайдо, которого поддержали ряд западных стран, включая США, а также Израиль и даже объединение латиноамериканских государств «Группа Лимы», за исключением Мексики и Боливии. Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом Мадуро.

В период двоевластия сразу две структуры называли себя Национальной ассамблеей — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит PSUV, и «Альтернативное законодательное собрание» во главе с Гуайдо. Однако постепенно международная поддержка Гуайдо ослабла, а в оппозиции наметился раскол. В 2022 году Гуайдо решил согласовать с США отмену санкций против Венесуэлы в обмен на начало переговоров между чавистами и оппозицией при международном посредничестве; эта идея позже легла в основу Барбадосских соглашений, заключенных в 2023 году при поддержке США. К концу 2022-го венесуэльская оппозиция решила дистанцироваться от Гуайдо, чтобы получить право на участие в президентских выборах. В декабре 2022 года оппозиционные силы Венесуэлы проголосовали за ликвидацию «правительства» Гуайдо.

В этот раз мировые лидеры снова разделились в оценке результатов венесуэльских выборов. Одним их первых с переизбранием Мадуро поздравил президент России Владимир Путин. Глава российского государства отметил стратегический характер партнерства Москвы и Каракаса и готовность к продолжению конструктивной совместной работы, добавив, что Мадуро — «всегда желанный гость на российской земле».

Поздравления венесуэльскому президенту также направил Китай. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отметив, что Пекин придает большое значение развитию отношений с Каракасом. В пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко заявили, что венесуэльцы, переизбрав Мадуро, «поддержали курс на построение современного и независимого государства». Из латиноамериканских государств Мадуро поддержали такие страны, как Куба, Никарагуа, Боливия и Гондурас.

В то же время министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканы и Уругвая выпустили совместное заявление, в котором говорится о необходимости предоставить гарантии, что результаты выборов в Венесуэле «уважают волю народа». Глава МИД Венесуэлы Ивана Хиль в ответ на это заявил, что Каракас осуждает вмешательство в избирательный процесс, право на свободное самоопределение и суверенитет его страны со стороны иностранных правительств и держав.

Наиболее эмоциональную оценку избирательному процессу в Венесуэле еще до оглашения результатов дал президент Аргентины Хавьер Милей. «Венесуэльский народ решил покончить с коммунистической диктатурой Мадуро. <…> Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — написал он в соцсети X.

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что Сантьяго не признает результаты выборов в Венесуэле до тех пор, пока их не подтвердят международные наблюдатели. «Режим Мадуро должен понимать, что в эти результаты трудно поверить. Международное сообщество и особенно венесуэльский народ, включая миллионы венесуэльцев в изгнании, требуют полной прозрачности», — пояснил Борич.

Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа сообщил, что в свете «очень серьезных официальных заявлений венесуэльских избирательных органов» власти страны приняли решение отозвать для консультаций своего посла в республике.

Более сдержанно отреагировали власти Колумбии, которая восстановила дипотношения с Венесуэлой в августе 2022 года (они были прерваны после того, как прежний президент страны Иван Дуке не признал победу Мадуро на выборах в 2019-м). Глава колумбийского внешнеполитического ведомства Луис Хильберто Мурильо заявил, что «после поддержания постоянных контактов со всеми политическими деятелями, участвующими в президентских выборах в Венесуэле», в Боготе считают, что «важно развеять любые сомнения по поводу результатов».

Долгое время выборы в Венесуэле не комментировали власти ее крупнейшего соседа — Бразилии, во главе которой сейчас тоже находится левый президент Лула да Силва. Тем не менее к 11 утра по местному времени бразильское правительство выпустило пресс-релиз, в котором приветствовало мирный характер прошедших выборов в Венесуэле. «Бразилия внимательно следит за процессом подсчета голосов, — говорится в документе, — и подтверждает, что основополагающий принцип народного суверенитета должен соблюдаться посредством беспристрастной проверки результатов».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что надо дождаться окончательных результатов. «У нас есть информация, что избирательный орган в Венесуэле отдает победу президенту Мадуро, это то, что мы знаем, — сказал он. — Если избирательный орган подтвердит эту тенденцию, мы признаем правительство, избранное народом Венесуэлы, потому что в этом и заключается суть демократии».

США выразили серьезные опасения по поводу того, что объявленные результаты не отражают волю венесуэльского народа. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Японию, отметив, что ответственные за проведение выборов лица должны без промедлений поделиться информацией с оппозицией и опубликовать подробную отчетность.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил в X, что народ Венесуэлы проголосовал за будущее своей страны мирно и его волю нужно уважать. «Жизненно необходимо обеспечить полную прозрачность электорального процесса, в том числе детальный подсчет голосов и доступ к протоколам голосования на избирательных участках», — написал он.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова отметила в беседе с РБК, что выжидательная реакция США и сдержанная позиция ключевых игроков региона показательна. «На самом деле пока реагировать не на что. Опросы показывали одни цифры, но по итогам обработки бюллетеней они получились совсем другими, поэтому надо дождаться завершения формальной процедуры», — пояснила эксперт.

Русакова отметила, что Венесуэла в 2019 году уже сталкивалась с тем, что более 50 стран не признали итоги президентских выборов, а США наложили санкции на нефтяную промышленность страны, и казалось, что все должно рухнуть. «Однако исходя из опыта время идет, и экономика приспосабливается. Добыча нефти в Венесуэле сейчас растет (по данным властей, в июле она достигла уровня 1 млн барр. в сутки. — РБК). Вопреки санкциям американские компании продолжают там работу, например энергетическая корпорация Chevron. В целом экономическая ситуация в стране плохая, но она не имеет характер гуманитарной катастрофы, как это было в 2019–2020 годах», — отмечает эксперт.

По оценке Русаковой, даже если США и крупные страны региона заявят о фактах фальсификации, то последующий за этим период венесуэльскому правительству надо будет просто переждать, но говорить о новом витке политического кризиса в стране сейчас преждевременно.

Незадолго до выборов Мадуро заявил, что Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США. «Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров», — пояснил он это решение.

В октябре 2023 года правительство и оппозиция Венесуэлы подписали Барбадосские соглашения, которые гарантировали всем партиям страны право выдвигать своих кандидатов для участия в президентских выборах. В знак поддержки этого соглашения США до апреля 2024 года приостановили санкции против Боливарианской Республики, однако вернули их после решения Верховного суда лишить лидера оппозиции Марию Корину Мачадо политических прав.

Русакова полагает, что оппозиция в Венесуэле вряд ли сможет мобилизовать население на массовые протесты и у противников Мадуро остается лишь один путь — подавать иски в суды и анализировать протоколы.

Испанская El Pais напоминает, что в 2013-м кандидат от оппозиции Энрике Каприлес попытался оспорить результаты президентских выборов, на которых Мадуро обошел его на 1,49% голосов. Однако Верховный суд отклонил его иск, поскольку факты нарушений «не были должным образом разъяснены». После этого оппозиция обратилась в международные организации, но резолюция Межамериканской комиссии по правам человека в защиту Каприлеса была выпущена только в 2022 году.