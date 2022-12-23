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Какие законы принимала Дума в 2022 году. Инфографика

Госдума завершила пленарные заседания в 2022 году, приняв рекордное количество законов. Каких сфер они касались, кем вносились и как одобрялись — в материале РБК
Фото: Государственная Дума РФ
Фото: Государственная Дума РФ

Сколько законов приняли и кто их вносил

За 2022 год Госдума приняла 653 закона. «Это самое большое количество за всю историю работы нашего парламента», — отметил спикер Вячеслав Володин, подводя итоги работы на заключительном заседании 22 декабря. Для сравнения: в 2021 году депутаты успели рассмотреть в трех чтениях почти на треть меньше — было принято 506 законопроектов, согласно проанализированным РБК статистическим данным Думы.

С 1 января по 22 декабря этого года в нижнюю палату было внесено 1179 проектов законодательных инициатив (против 941 за аналогичный период 2021 года). Часть из них, включая те, которые были внесены в предыдущие годы, осталось нерассмотренной. Внимания депутатов ждет 1319 проектов, из которых 968 готовится к рассмотрению в первом чтении, 346 — ко второму, 5 — к третьему, отметил Володин.

Лидером по авторству принятых Думой законопроектов в 2022 году стало правительство — оно внесло почти 60% от общего числа одобренных парламентом документов, 390 проектов (в 2021 году — 289). Вдвое меньше принятых проектов авторства депутатов — 30% (197). Правительство вносило в этом много законопроектов, которые были нужны для «купирования негативного влияния санкций на экономику», сказал РБК политолог Павел Склянчук. «Депутаты же больше вносили социальных и охранительных инициатив, фиксируя изменившиеся общественные отношения», — отметил он.

29 инициатив внес в Госдуму президент  — это, в частности, законы о вхождении в состав России новых субъектов, договоры об их принятии, изменения в порядке назначения главы Счетной палаты, а также поправки, разрешающие главе Следственного комитета организовывать воспитательную и культурно-просветительскую работу. Инициаторами остальных законов стали региональные органы или Верховный суд.

В марте, после начала спецоперации на Украине, Дума проводила дополнительные пленарные заседания, а к концу осенней сессии увеличила их число до трех в неделю (вместо двух ранее). В то же время следить за деятельностью нижней палаты парламента стало сложнее: в октябре Госдума отменила трансляцию заседаний в интернете, ссылаясь на обсуждение вопросов о спецоперации.

Какие законы принимала Дума в 2022 году. Инфографика

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Какие сферы регулировала Дума

Больше всего в 2022 году было принято законов, касающихся финансов. Их число возросло до 168, при 99 в 2021 году. Большая часть законов, регулирующих финансовую сферу, были приняты в марте-апреле, следующий пик пришелся на июль, когда парламент одобрял исполнение бюджетов. Значительно увеличилось число законопроектов, связанных с международными отношениями, — с 29 в 2021 году до 48 в 2022-м. Рост наблюдался и по проектам в сфере безопасности и обороны — несмотря на то, что они занимают незначительное количество от общего числа — 9,8%, их абсолютное число выросло до 64 документов.

«Долгое время думская повестка была преимущественно антисанкционная, и только ближе к осени стали доминировать вопросы, связанные с национальной безопасностью, а затем и социальной поддержкой семей мобилизованных», — поясняет Павел Склянчук. По его мнению, одной из особенностей этого года стали заявления депутатов по международным вопросам и включение в дипломатическую риторику.

В марте были приняты антикризисные пакеты, которые были призваны поддержать российскую экономику «в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств». Были одобрены изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие расходовать дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на обязательства перед гражданами и приоритетные мероприятия, поправки, разрешающие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также введены налоговые льготы для ИT-компаний и упрощение процедур по утверждению документации в строительстве. Правительство получило право пересматривать условия госзакупок и не публиковать их часть в публичном доступе.

В то же время депутатами была введена уголовная ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил (ст. 207.3 УК). Всего, по данным Генпрокуратуры (форма 4-ЕГС), с января по октябрь по этой статье уже было зарегистрировано 171 преступление, признаны совершенными — 166. В июне Госдума приняла законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В соответствии с ним признать иноагентами теперь могут без иностранного финансированиях тех, кто получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием».

В конце сентября Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказания за действия, связанные с военной службой и совершенные в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. А вскоре нижняя палата ратифицировала международные договоры и приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На октябрь, после объявления частичной мобилизации, пришелся рост рассматриваемых законопроектов о военной службе. Был принят закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих российской армии, а также о возможности призыва по мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления. Депутаты одобрили присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам и рассмотрели ряд проектов по гарантиям участвующим в спецоперации.

Среди других законопроектов — запрет ЛГБТ-пропаганды, введение пожизненного наказания за диверсии, закрепление статуса Георгиевской ленты.

Какие законы принимала Дума в 2022 году. Инфографика

Как принимали законопроекты

65% всех принятых депутатами Госдумы законопроектов принималась единогласно — 428 документа не получили ни одного голоса против.

В ряде случаев депутаты возвращались к старым законопроектам, внесенным в 2020 году и ранее, и вносили в них существенные изменения ко второму чтению — таких проектов было принято 56. Это, в частности, поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (внесен в 2018 году), который регламентировал альтернативную гражданскую службу во время мобилизации и призыв людей с судимостью за тяжкие преступления; поправки о фейках про российскую армию.

«Особенностью этого года стала консолидация фракций вокруг флага. На этом фоне стало больше единогласных голосований, увеличилась скорость принятия решений, появились многоавторские законопроекты — монолитность парламент должна символически показать консолидацию общества», — говорит Склянчук.

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Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Госдума законопроект Депутаты
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