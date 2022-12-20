Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн руб. за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла в третьем чтении закон о статусе георгиевской ленты, публичное осквернение которой может наступить административная или уголовная ответственность, передает корреспондент РБК.

Документом георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. За ее публичное осквернение физическому лицу может грозить штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от 3 до 5 млн руб.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

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