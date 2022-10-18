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Госдума решила не транслировать заседания в режиме реального времени

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Онлайн-трансляции пленарных заседаний Госдумы в интернете будут ограничены в связи с обсуждением на них вопросов, связанных в том числе со спецоперацией, рассказал РБК источник в Госдуме.

Заседания будут доступны в записи. Сегодняшнее пленарное заседание Госдумы уже не транслируется в режиме реального времени.

О решении Госдумы прекратить онлайн-трансляции в режиме реального времени также сообщил собеседник «РИА Новости». По его словам, в первую очередь решение продиктовано тем, что значительная часть повестки связана с обсуждением мер поддержки военных и вопросов, связанных «с законодательным обеспечением операции».

Решение прекратить трансляции Совет Думы принял накануне, добавил источник агентства. «Дума остается открытой. Все аккредитованные в Госдуме журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре», — отметил он.

Материал дополняется.

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