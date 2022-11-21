Законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой расширили новыми запретами

Профильные комитеты Думы утвердили поправки к законопроекту о запрете ЛГБГ-пропаганды, расширив сферу их действия. В Думе также прозвучали первые разъяснения властей относительно изображений гей-парадов и гомосексуальных пар

Фото: Олег Яковлев / РБК

В законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой во втором чтении будут внесены поправки, расширяющие сферу предлагаемых запретов. Перечень поправок был принят 21 ноября на расширенном заседании профильного комитета Госдумы по информационной политике.

В частности, одной из них вносятся изменения в ст. 7 закона «О защите прав потребителей», которая закрепляет право потребителя на то, чтобы товар или услуга при обычном его использовании были безопасны для жизни и здоровья. Пункт 4 статьи устанавливает запрет на продажу товаров без подтверждения их безопасности. Он будет дополнен пунктом о запрете на продажу товаров, в том числе импортных, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», то есть в том числе ЛГБТ-пропаганду.

Как подчеркнул глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, под запрет на продажу товаров с запрещенной информацией подпадут в том числе книги. Он также отметил, что эта законотворческая деятельность «ни в коей мере» не направлена на цензуру, а имеет целью защитить традиционные ценности, а также детей от «деструктивного и негативного влияния контента».

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них). Согласно действующему законодательству, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди детей. Если закон примут, запрет распространится и на взрослую аудиторию. Помимо этого, будут запрещены пропаганда педофилии, распространение информации, оправдывающей ее или формирующей привлекательный образ, распространение среди детей информации, способной вызвать желание сменить пол. Доступ к запрещенному контенту для детей на платных сервисах предлагается ограничивать с помощью специальных кодов. Законопроекты прошли первое чтение 26 октября.

Как будет уточнен закон

Всего в комитет по информационной политике поступила 31 поправка. 11 из них были приняты, 20 — отклонены. Все принятые поправки внес Хинштейн.

Одобренные поправки расширяют ряд законодательных норм в части запрета на пропаганду педофилии и смены пола. Предполагается обязать владельцев соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола (сейчас это правило действует в отношении детской порнографии, информации о способах производства наркотиков, способах совершения самоубийства, призывов к массовым беспорядкам и др.).

Расширяется и перечень оснований, по которым будет ограничиваться доступ к сайтам. Кроме того, одной из поправок запрещается пропаганда педофилии и смены пола в СМИ (в тексте законопроекта, одобренного в первом чтении, упоминалась только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).

Во время заседания комитета разгорелась дискуссия о том, будет ли наказуем, например, телерепортаж о гей-параде. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил, что это будет зависеть от контекста — комментария к изображению, аудиосоставляющей сюжета. Хинштейн добавил, что под ЛГБТ-пропаганду показ гей-парада не подпадет, если его демонстрация не будет вызывать у зрителей положительных эмоций и будет сопровождаться соответствующими разъяснениями.

Аналогичный вопрос возник и по поводу недавней новости о браке журналиста Михаила Зыгаря с актером Жан-Мишелем Щербаком, в частности по поводу снимка с их поцелуем. Субботин пояснил, что показ отретушированной фотографии после принятия закона, скорее всего, не будет считаться пропагандой нетрадиционных отношений, но вполне может быть расценен как их демонстрация.

Учитывая, что законопроект запрещает в том числе демонстрацию ЛГБТ-отношений детям, такое фото нельзя будет показывать по телевидению с 4:00 до 23:00 (в это время телеканалам запрещено демонстрировать контент с маркировкой 18+). Нарушение может повлечь за собой штраф.

Помимо этого, в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предлагается внести норму, которая обяжет органы власти принимать меры по защите детей не только от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения (в текущей редакции закона), но и демонстрации таких отношений, пропаганды педофилии и информации, «способной вызвать у детей желание сменить пол».

Какие поправки были отклонены

Среди отклоненных поправок — предложение депутата Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду») внести в закон запрет на демонстрацию в компьютерных играх материалов, пропагандирующих насилие, жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, а также на информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол. Помимо этого, Лантратова предлагала запретить в играх порнографию, информацию о способах совершения самоубийства и о производстве наркотиков.

Комментируя это предложение, Хинштейн заявил, что такую обширную категорию необходимо регулировать отдельным законопроектом, в котором в первую очередь нужно сформулировать определение компьютерных и видеоигр, к которым предлагается применить запрет.

В пользу внесения отдельных поправок, регулирующих распространение пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх, во время заседания комитета выступил специалист в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, член Совета по правам человека Игорь Ашманов. По его словам, игровая индустрия внутри России сейчас «представлена только VK» и «бизнеса в этом нет». Кроме того, он упомянул запрет российским киберспортивным командам участвовать в большинстве крупных международных турниров. «Западная индустрия здесь рухнула, они сами ушли из страны, и нам их защищать не нужно», — объяснил Ашманов.

В качестве положительного опыта регулирования видеоигр Ашманов привел регуляторную практику Китая, где, например, запрещено изображение в играх «красной крови», а участие в многопользовательских играх школьников разрешено только до 22:00.

Не были приняты также поправки, предложенные депутатом Ксенией Горячевой («Новые люди») и устанавливающие общие требования к экспертизе, которая определяла бы, содержит ли контент пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или нет.

Помимо этого, комитет отклонил предложения депутата Нины Останиной (КПРФ) включить в перечень запрещенной информации отрицающую традиционные семейные ценности и пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей, а также идеологию бездетности.

Как изменится КоАП

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в тот же день рассматривал поправки к законопроекту, который вносит изменения в КоАП и устанавливает ответственность за нарушение запрета. Сейчас наказание предусмотрено только за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (действующая ст. 6.21 КоАП).

Ко второму чтению перечень запрещенной информации, за пропаганду которой можно привлечь к ответственности по 6.21 КоАП, расширился. Туда теперь будет входить пропаганда смены пола или навязывание информации о ней, следует из одобренной таблицы поправок. Предложение внес Александр Хинштейн. Всего к законопроекту было внесено 22 поправки, одобрено шесть, большинство из которых носит технический характер.

Среди отклоненных предложений оказалась поправка Нины Останиной и Николая Бурляева («Справедливая Россия — За правду») об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Кроме того, комитет не согласился с мнением Яны Лантратовой о необходимости отдельно описать в кодексе наказание за пропаганду в компьютерных играх, а также с Ксенией Горячевой, которая предложила не распространять новые нормы КоАП на произведения искусства и отложить вступление в силу закона до 1 июля 2023 года.

Что говорили отраслевые эксперты

Роскомнадзор предложенные инициативы депутатов поддерживает, сказал Субботин, уточнив, что ведомство готово к реализации новых норм в полном объеме. По его словам, Роскомнадзор удалил или заблокировал информацию, пропагандирующую ЛГБТ среди несовершеннолетних, более чем с 5,5 тыс. сайтов. Однако ранее такие материалы блокировались на основании судебных решений, что затягивало процесс.

Субботин также дал определение того, что именно будет подразумеваться под пропагандой: «Использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление. Некая жестко навязанная позиция по тем или иным ценностным и духовно-нравственным вопросам».

По словам заместителя министра культуры Надежды Преподобной, поправки станут «законным основанием» для принятия решений не только по производству кинопродукции, но и по организации театральных постановок, выставок и концертов. «Когда будет законная норма, у нас будет законное основание раз и навсегда отклонить (мероприятия, содержащие пропаганду ЛГБТ. — РБК)», — уточнила она.

Исполнительный директор Российского книжного союза Елена Старостина, отметив, что союз в целом выступает за принятие поправок, попросила законодателей дать разъяснения, что делать книгоиздателям с продукцией, которая уже опубликована, продается и находится в библиотеках с соблюдением нормы закона о возрастной маркировке. Она также обратила внимание на «не конкретные формулировки» законопроекта. Ранее об этом говорил и Олег Новиков, президент одной из крупнейших в России издательской группы «Эксмо-АСТ».

Член Союза журналистов России Денис Токарский, концептуально поддержав поправки, выразил опасения относительно потенциально возможного ухудшения положения прессы: «Не хотелось бы, чтобы наши коллеги игнорировали какие-то информационные поводы, опасаясь, что это может быть воспринято как пропаганда чего-то нетрадиционного. В этом отношении надеемся на сотрудничество с Роскомнадзором». Токарский также уточнил, что в российских СМИ дискуссия об ЛГБТ-ценностях «не на первом месте».

Композитор Игорь Матвиенко предположил, что запрет ЛГБТ-пропаганды может лишь подогреть интерес в обществе к запрещенному контенту. «Безусловно, это нужно, конечно, вводить, — заявил на заседании музыкант. — Как — тут больше у меня вопросов». Матвиенко напомнил, что в 1970-е годы в СССР «была фактически запрещена англоязычная музыка», но это, по его мнению, «подогревало еще больший интерес» к ней. «Любая запрещенка — это очень интересно, по себе знаю», — добавил он.