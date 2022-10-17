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Дума рассмотрит закон о призыве с судимостью за тяжкие преступления

Депутаты предложили призывать людей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое преступление — ранее они не подпадали под частичную мобилизацию. Среди других поправок — регламентация альтернативной службы в отдельную статью
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутаты предложили признать утратившим силу п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», запрещающий призывать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Это следует из рекомендованных к принятию поправок ко второму чтению инициативы, документ опубликован сайте Госдумы.

«Пункт 4 статьи 17 признать утратившим силу», — указывается в поправках.

Изменения также предусматривают регламентацию прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в период мобилизации — депутаты предложили закрепить вопросы АГС в отдельной статье и добавить в ФЗ «Об обороне» ст. 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Предполагаемая дата рассмотрения инициативы Думой — 18 октября.

Авторами поправок стали председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и зампред комитета по обороне Андрей Красов.

Документ предусматривает, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях вооруженных сил, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».

В случае если человек проходил АГС в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, то в период мобилизации его могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в вооруженные силы и формирования на должности гражданского персонала, следует из поправок.

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Законопроект, вносящий изменения в ФЗ о мобилизационной подготовке, был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2018 году.

«Зависшие» на несколько лет после принятия в первом чтении законопроекты нередко «размораживаются» для оперативного принятия нужных поправок, минуя несколько стадий законотворческого процесса, — в таком случае процедура сокращается с нескольких месяцев до нескольких дней, отмечает политолог Павел Склянчук.

Ранее на портале «Объясняем.РФ» указывалось, что альтернативная служба при частичной мобилизации не предусмотрена. Юрист Павел Чиков отмечал, что действующий закон «Об альтернативной гражданской службе» закрепляет право на нее только в случае призыва на срочную службу — правовых актов об альтернативной службе в период мобилизации нет. В то же время отсутствие закона не должно лишать права на альтернативную службу — в случае мобилизации человек может подать заявление на АГС, подчеркивал юрист.

1 ноября в России начнется срочный призыв на военную службу, в этом году он начнется на месяц позже, чем обычно. Согласно указу президента Владимира Путина, на срочную службу призовут 120 тыс. человек.

В середине октября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что совместно с главой комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом разработала законопроект об участии осужденных в боевых действиях с возможностью дальнейшего помилования. Со слов сенатора, законопроект коснется как военнослужащих, так и гражданских лиц, отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
частичная мобилизация Госдума законопроект Андрей Картаполов Военная операция на Украине судимость альтернативная гражданская служба
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