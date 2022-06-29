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Политика ,  
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Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума на пленарном заседании приняла закон об иноагентах, который суммирует уже введенные в законодательство положения об иноагентов и устанавливает к ним новые требования и ограничения.

В частности, закон вводит единый реестр лиц, аффилированных с иноагентами

В соответствии с новым законом, под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, может пониматься:

  • физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица — иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.
  • лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельность.

Реестр аффилированных с иноагентами физлиц будет вести Минюст. Ограничения, применяемые для иноагентов, на них распространяться не будут.

Законом также вводится ряд запретов для иностранных агентов. Так, они не смогут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, не смогут преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

Материал дополняется.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
иноагенты реестр иноагентов

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