Политика⁠,
0

Зеленский заявил о желании получить Tomahawk у европейцев

Tomahawk и другое дальнобойное оружие «есть не только в США», заявил Зеленский. По его словам, Киев уже говорит с европейскими странами, которые «могут помочь». Договориться с США о поставке американских ракет Киеву не удалось
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета заявил, что хочет получить американские дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности «Томагавки». Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — сказал он.

«Европейская правда» пишет, что президент Украины призвал страны Евросоюза «поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности».

Договориться о поставке ракет Tomahawk с США Киеву не удалось, хотя стороны обсуждали этот вопрос несколько месяцев. В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. Но 17 октября, после встречи с Зеленским, он сказал, что США самим нужны Tomahawk, и выразил надежду, что Tomahawk не понадобятся Киеву. The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что американский президент на встрече заявил Зеленскому, что Украине не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время.

Сам Зеленский по итогам переговоров заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk и стороны «решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах».

Politico писало, что причиной неудачи переговоров стало то, что украинская сторона чрезмерно сконцентрировалась на получении Tomahawk, хотя Трамп заранее дал понять, что не будет обсуждать этот вопрос до встречи с президентом России Владимиром Путиным.

WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

22 октября WSJ сообщила, что администрация Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, предоставленных западными странами, для ударов по России. Американский президент назвал эту информацию ложной.

Трамп заявлял также, что на обучение применению Tomahawk требуется от шести месяцев до года, однако США не планируют обучать других.

Москва осуждает передачу оружия Киеву. Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk могут разрушить российско-американские отношения, отмечал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.

