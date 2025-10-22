 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
WSJ узнал о решении США разрешить Украине удары ракетами вглубь России

Решение Вашингтон принял после того, как одобрение дальнобойных атак Киева перешло от главы Пентагона к командующему силами НАТО в Европе, пишет WSJ. Москва называла снятие ограничений на удары вглубь России эскалацией конфликта
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, предоставленных западными странами, для ударов по России, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

На такой шаг Вашингтон пошел после того, как полномочия по одобрению дальнобойных атак Киева были недавно переданы от главы Пентагона Пита Хегсета к командующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу, отмечается в статье.

Украина после решения Штатов уже активизировала удары с применением поставляемых Британией Storm Shadow, пишет издание. Минобороны России ранее неоднократно сообщало, что сбивало эти ракеты, когда Киев использовал их для атак на российскую территорию.

В заявлении Белого дома, которое приводит WSJ, говорится, что конфликт бы не начался, если бы президентом оставался Трамп, и сейчас он пытается остановить боевые действия. «Президент также заключил историческое соглашение, позволяющее союзникам по НАТО закупать [для Украины] оружие американского производства», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, дальность полета Storm Shadow составляет порядка 180 миль (около 290 км). США при этом могут ограничить использование этих ракет, поскольку в них используются американские системы наведения. Пентагон не ответил на запрос издания.

WSJ пишет, что разрешение со стороны США на использование Storm Shadow «не меняет ситуацию на поле боя». Их дальнобойность значительно меньше, чем у Tomahawk. О поставке таких ракет Киев неоднократно просил Вашингтон. По данным издания, на недавней встрече Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не рассчитывать на передачу Tomahawk в ближайшее время. При этом, утверждается в статье, ограничение на использование Storm Shadow было снято еще до их переговоров в Белом доме.

Поставка Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям Москвы и Вашингтона «нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования» на Украине, сказал российский президент Владимир Путин в недавнем разговоре с Трампом. Россия осуждает западные поставки оружия Киеву.

Как напоминает издание, предыдущий президент США Джо Байден в конце своего срока одобрил использование Украиной британских Storm Shadow и американских ATACMS по целям на территории России. Однако после возвращения Трампа в Белый дом Пентагон ввёл процедуру проверки для одобрения ударов в глубь России с использованием американских ракет или ракет с американскими компонентами. Москва называла разрешение Штатами на применение дальнобойных ракет Киевом эскалацией конфликта. 

