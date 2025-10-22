 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп опроверг данные о том, что США разрешили Украине бить вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Он назвал эту информацию фейком и отметил, что США «не имеют никакого отношения к этим ракетам». Ранее WSJ со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа разрешила Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Информация о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, является ложной, заявил президент США Дональд Трамп.

«История Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты вглубь территории России, — ФЕЙК!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что США не имеют «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала».

WSJ узнал о решении США разрешить Украине удары ракетами вглубь России
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, предоставленных западными странами, для ударов по России.

В статье отмечалось, что Вашингтон принял такое решение после того, как полномочия по одобрению дальнобойных атак Киева были недавно переданы от главы Пентагона Пита Хегсета к командующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу.

Украина после решения Штатов уже активизировала удары с применением поставляемых Британией Storm Shadow, писало издание. Минобороны России ранее неоднократно сообщало, что сбивало эти ракеты, когда Киев использовал их для атак на российскую территорию.

WSJ также написала, что ограничение на использование Storm Shadow было снято еще до переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме.

Как напомнило издание, предыдущий президент США Джо Байден в конце своего срока одобрил использование Украиной британских Storm Shadow и американских ATACMS по целям на территории России. Однако после возвращения Трампа в Белый дом Пентагон ввел процедуру проверки для одобрения ударов в глубь России с использованием американских ракет или ракет с американскими компонентами.

Москва называла разрешение Штатами на применение дальнобойных ракет Киевом эскалацией конфликта. Россия также осуждает западные поставки оружия Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп США Дальнобойное оружие Украина разрешение фейк
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет
Политика
WSJ узнал о решении США разрешить Украине удары ракетами вглубь России
Политика
США анонсировали «значительное усиление» санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22% Экономика, 00:35
Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 00:33
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:29
Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого Спорт, 00:28
Кремль заявил о «двойных стандартах» МОК Спорт, 00:24
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште Политика, 00:22
«Зенит» разгромил «Оренбург» в Кубке России, забив 6 мячей Спорт, 00:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Второй взрыв произошел на предприятии в Копейске Общество, 00:09
Доставка контейнерами из Китая подорожала на 10% Бизнес, 00:01
Власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнесаПодписка на РБК, 00:00
«Эксперт РА» сообщил о двукратном росте дефолтов по облигациям Инвестиции, 00:00
Reuters узнал о попытках России сократить финансирование УВКЧП ООН Общество, 22 окт, 23:59
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Политика, 22 окт, 23:56