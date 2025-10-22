Трамп опроверг данные о том, что США разрешили Украине бить вглубь России

Он назвал эту информацию фейком и отметил, что США «не имеют никакого отношения к этим ракетам». Ранее WSJ со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа разрешила Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Информация о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, является ложной, заявил президент США Дональд Трамп.

«История Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты вглубь территории России, — ФЕЙК!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что США не имеют «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, предоставленных западными странами, для ударов по России.

В статье отмечалось, что Вашингтон принял такое решение после того, как полномочия по одобрению дальнобойных атак Киева были недавно переданы от главы Пентагона Пита Хегсета к командующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу.

Украина после решения Штатов уже активизировала удары с применением поставляемых Британией Storm Shadow, писало издание. Минобороны России ранее неоднократно сообщало, что сбивало эти ракеты, когда Киев использовал их для атак на российскую территорию.

WSJ также написала, что ограничение на использование Storm Shadow было снято еще до переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме.

Как напомнило издание, предыдущий президент США Джо Байден в конце своего срока одобрил использование Украиной британских Storm Shadow и американских ATACMS по целям на территории России. Однако после возвращения Трампа в Белый дом Пентагон ввел процедуру проверки для одобрения ударов в глубь России с использованием американских ракет или ракет с американскими компонентами.

Москва называла разрешение Штатами на применение дальнобойных ракет Киевом эскалацией конфликта. Россия также осуждает западные поставки оружия Киеву.