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Лавров обсудил с французским министром визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Лавров обвинил Киев в обстрелах станции и создании ядерной угрозы всей Европе при «попустительстве» Запада. Его французская коллега Колонна отметила, что считает нахождение АЭС под контролем российских войск риском
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна по телефону обсудили обстановку вокруг Запорожской атомной станции и «имеющиеся возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ», сообщается на сайте российского МИДа.

Лавров в разговоре «отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров».

Кроме того, российский министр изложил «принципиальные подходы» Москвы в отношении спецоперации. Дипломаты также затронули тему двусторонних отношений.

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В сообщении МИДа Франции о беседе Лаврова и Колонны говорилось, что Париж поддерживает «скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями гендиректора и с уважением к суверенитету Украины», и что Москва «принципиально согласилась с такой позицией, а также подтвердила ранее данное обещание воздержаться от действий, которые угрожали бы этой миссии».

Колонна также заявила, что нахождение станции под контролем российский вооруженным сил несет риски для ядерной безопасности. Кроме того, министр подчеркнула, что Париж продолжит оказывать поддержку Киеву.

В МИДе выразили надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Фото:РИА Новости

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