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Захарова обвинила Запад в недопущении специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Западные страны делают все возможное, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», — сказала Захарова.

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Запорожская АЭС

В июле—августе Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах территории близ Запорожской АЭС, обвиняя друг друга в атаках. Так, военно-гражданская администрация Запорожской области, которая контролируется российскими войсками, сообщала о повреждении пожарной части и теплоэлектростанции на территории АЭС из-за ударов 11 августа.

В США и ООН призвали создать демилитаризованную зону вокруг АЭС. При этом генсек организации Антониу Гутерриш считает, что вводить миротворцев на территорию не стоит, поскольку стороны конфликта сами способны обеспечить вокруг нее безопасный периметр.

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Рафаэль Гросси

11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.

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МИД России обвиняет в препятствовании визиту специалистов ООН, другие стороны говорят, что поездке миссии МАГАТЭ препятствует Россия. При этом и Москва, и Киев отмечали, что поддерживают идею посещения станции миссией агентства. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит миссии МАГАТЭ может состояться в конце августа — начале сентября.

Теги
Мария Захарова МИД Запорожская область Запорожская АЭС Украина МАГАТЭ
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