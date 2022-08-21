США, Британия, ФРГ выступили за обеспечение безопасности Запорожской АЭС

Западные лидеры выразили твердую поддержку Украине и выступили за скорейший визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в их совместном заявлении

Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц, Джо Байден и Борис Джонсон (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Лидеры США, Великобритании, Германии и Франции выступили за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС на Украине и поддержали диалог о ее посещении миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в совместном заявлении, передает Reuters.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выразили твердую поддержку Украине, говорится в документе.

«Они подчеркнули важность обеспечения безопасности и защиты ядерных установок и приветствовали недавние обсуждения возможности направления миссии МАГАТЭ на объект в Запорожье», — отмечается в заявлении.

Запорожская АЭС, самая крупная в Европе, находится под контролем России с 28 февраля. Летом пророссийские власти Запорожской области заявляли, что украинские силы атакуют территорию станции, ведут артиллерийские обстрелы и наносят удары беспилотниками.

11 августа в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Глава организации заявил о необходимости как можно быстрее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.

МИД России заявлял, что маршрут для посещения миссии был согласован в июне, однако затем «красный свет» включил департамент безопасности ООН. Российское ведомство также выразило сомнения в безопасности поездки миссии МАГАТЭ через Киев и обвиняло в ее срыве Украину и Запад.

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Страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) считают, что визиту миссии МАГАТЭ мешает присутствие на станции российских военных. «Семерка» также призывала передать ЗАЭС под контроль Киева, однако постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вывод российских сил оттуда приведет к «чудовищным провокациям».