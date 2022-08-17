МИД сообщил о планах обговорить поездку на ЗАЭС через Россию с МАГАТЭ

Организация поездки специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию через альтернативные российские маршруты будет предметом переговоров с МАГАТЭ и ООН, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, сообщает ТАСС.

«Такие переговоры наверняка будут проведены. По результатам будет ясно, какие еще варианты возможны для посещения», — отметил Вишневецкий.

При этом, убежден он, поездка на АЭС через линию фронта несет колоссальные риски: Киев не может гарантировать безопасность специалистов.

«Гарантии с украинской стороны эфемерны. <...> Заезд с украинской стороны предполагает, что она должна обеспечивать безопасность. О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар?» — поинтересовался дипломат.

Вишневецкий подчеркнул, что нельзя ставить под угрозу миссию МАГАТЭ, которую собирается возглавить сам генеральный директор организации. Для посещения АЭС через линию фронта специалисты должны сопровождаться военным конвоем. «Это будет украинская миссия? Мы что, будем запускать на контролируемую нами территорию украинских военных? Это абсурд. Такое предложение очень сомнительно», — резюмировал он.

В середине августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что секретариат поддержит любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.

Вишневецкий говорил, что Россия была готова организовать безопасный маршрут к АЭС, но поездка не состоялась.

Читайте на РБК Pro Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Инструкции Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Нужно вчера: как быстро найти работника под срочную задачу Нужно вчера: как быстро найти работника под срочную задачу Статьи Pro «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей Инструкции Pro Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Инструкции Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи

Материал дополняется