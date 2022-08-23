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В МИД выразили надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на ЗАЭС

В МИД выразили надежду на согласование приезда МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время
Россия попросила страны, имеющие «серьезное влияние на киевские власти», «серьезно поговорить» с украинской стороной, чтобы они прекратили обстрелы Запорожской АЭС. «Только так визит МАГАТЭ может быть осуществлен», — заявили в МИД
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия рассчитывает, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время. Об этом заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий, передает «РИА Новости».

«Речь идет о крупнейшей АЭС в Европе. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую АЭС международной миссии», — сказал Вишневецкий.

По его словам, Москва ожидает, что «при подготовке визита и во время посещения миссией Запорожской АЭС» все обстрелы будут прекращены.

Российская сторона обратилась к странам, имеющим «серьезное влияние на киевские власти», с просьбой «серьезно поговорить» с ними, чтобы они прекратили эти обстрелы. Вишневецкий подчеркнул, что только так визит МАГАТЭ может быть осуществлен.

Париж сообщил, что Путин допустил пересмотр условий визита МАГАТЭ на ЗАЭС
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Запорожская АЭС

Запорожская АЭС является самой крупной в Европе атомной электростанцией. Россия взяла ее под контроль 28 февраля. В июле—августе пророссийские власти региона не раз обвиняли украинскую сторону в артиллерийских обстрелах и ударах с беспилотников по территории.

В Совбезе ООН 11 августа прошло заседание, посвященное ситуации на АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он указал  на необходимость как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.

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В МИД России заявили, что, маршрут для посещения специалистами агентства станции был согласован еще в начале июня, но обвинило в срыве визита «западное сообщество» и «киевский режим». Ведомство также отмечало, что сомневается в безопасности поездки миссии через Киев.

Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию. Более 40 стран мира призывали Москву вернуть контроль над АЭС Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что во время переговоров с генеком ООН Антониу Гутерришем согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ. Он подчеркнул, что «Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».

Москва неоднократно заявляла, что готова содействовать организации поездки. МАГАТЭ.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин указал на «опасность масштабной катастрофы», которую создают «систематические обстрелы украинскими военными территории» станции.

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МИД Запорожская АЭС МАГАТЭ Россия
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