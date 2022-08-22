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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Россия попросила созвать срочное заседание Совбеза ООН во вторник, 23 августа, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа», — написал Полянский.

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По его словам, 24 августа пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.

Таким образом, СБ ООН на этой неделе три дня подряд будет обсуждать различные аспекты «украинского кризиса», отметил Полянский.

В июле Украина и Россия неоднократно сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждении. В частности, как утверждали в пророссийской военно-гражданской администрации Энергодара, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. По ее данным, в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока. В то же время в российском посольстве в США указывают на «кампанию по дезинформации» в СМИ с целью обвинить российских военных в нанесении ударов по территории атомной станции. Москва предупреждает, что удары по АЭС могут привести к серьезной техногенной катастрофе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Также он выражал надежду, что миссия МАГАТЭ получит доступ к станции. В Белом доме США призывают Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Запорожская АЭС связана с объединенной энергосистемой Украины тремя линиями электропередачи 750 кВ и одной 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года — также в Крым (в 2015 году была взорвана ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров). По собственным данным, АЭС снабжала электроэнергией 10 млн человек, а также десятки крупных промышленных предприятий, включая «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»), «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», а также авиастроительное объединение «Мотор Сич». Но часть из них получает электроэнергию и от Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.

О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля 2022 года. Формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».

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Запорожская АЭС Военная операция на Украине ООН
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