Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

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Россия попросила созвать срочное заседание Совбеза ООН во вторник, 23 августа, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа», — написал Полянский.

По его словам, 24 августа пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.

Таким образом, СБ ООН на этой неделе три дня подряд будет обсуждать различные аспекты «украинского кризиса», отметил Полянский.

В июле Украина и Россия неоднократно сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждении. В частности, как утверждали в пророссийской военно-гражданской администрации Энергодара, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. По ее данным, в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока. В то же время в российском посольстве в США указывают на «кампанию по дезинформации» в СМИ с целью обвинить российских военных в нанесении ударов по территории атомной станции. Москва предупреждает, что удары по АЭС могут привести к серьезной техногенной катастрофе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Также он выражал надежду, что миссия МАГАТЭ получит доступ к станции. В Белом доме США призывают Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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