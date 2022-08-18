Зеленский обсудил с Гутеррешем ситуацию вокруг ЗАЭС и «зерновую сделку»

Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию по продуктовой сделке. Об этом глава госуарства заявил в своем Telegram-канале.

«Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития», — написал он.

По его словам, они также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, в ходе которой Зеленский призвал генсека ООН «обеспечить безопасность этого стратегического объекта».

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