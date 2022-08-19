Париж сообщил, что Путин допустил пересмотр условий визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Елисейский дворец: Путин заявил о возможном пересмотре требований к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Сергей Супинский / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую АЭС миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), в том числе с допуском ее через территорию Украины, а не России, как Москва хотела ранее, сообщили в Елисейском дворце.

Макрон в беседе настоял на том, чтобы МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС на условиях, которые согласует Украина.

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