МИД заявил о срыве департаментом ООН поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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В начале июня маршрут и график движения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для посещения Запорожской АЭС был согласован, однако впоследствии поездка была отменена из-за позиции департамента по вопросам охраны и безопасности секретариата ООН, сообщили в российском МИДе. МАГАТЭ является организацией в системе ООН.

«В последний момент «красный свет» был включен департаментом безопасности секретариата ООН. Поездка была сорвана. Этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве выразили надежду, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчетный ему департамент секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению миссии МАГАТЭ». В МИДе добавили, что готовы оказать содействие «в решении всех организационных вопросов».

РБК направил запрос в департамент охраны и безопасности ООН.

Запорожская АЭС — самая крупная в Европе — находится в подконтрольном российской армии городе Энергодар. В июле—августе Минобороны России и пророссийские власти региона неоднократно заявляли, что территория станции подвергается атакам со стороны Украины. Так, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщали в военно-гражданской администрации Энергодара. По ее данным, в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока.

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Москва не раз предупреждала, что удары по АЭС могут привести к серьезной техногенной катастрофе. Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Также он выражал надежду, что миссия МАГАТЭ получит доступ к станции. При этом российская сторона уже обвиняла ООН в препятствии к этому.