МАГАТЭ: непосредственной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС пока нет

МАГАТЭ не увидело немедленной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС

Сейчас непосредственной опасности в связи с обстрелами у Запорожской АЭС нет, но ситуация может в любой момент измениться, предупредил Гросси. Он призвал прекратить боевые действия и допустить на ядерный объект миссию МАГАТЭ

Рафаэль Гросси (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Запорожской атомной электростанции, заявил, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями нет.

«Основываясь на самой свежей информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ предварительно пришли к выводу, что немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или других недавних военных действий нет», — сказал он, предупредив, что ситуация может измениться в любой момент.

Гросси призвал Россию и Украину к сотрудничеству с организацией и заявил о необходимости допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее, что позволит обеспечить безопасность станции.

По словам главы МАГАТЭ, организация получала информацию о состоянии атомной станции и от украинской, и российской стороны, но подчеркнул, что физическое присутствие экспертов организации на крупном ядерном объекте необходимо, чтобы они могли оценить ситуацию. Гросси отметил, что готов возглавить миссию.

«Я по-прежнему очень обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС и вновь повторяю, что любые военные действия, которые ставят под угрозу ядерную безопасность, должны быть немедленно прекращены», — подчеркнул глава МАГАТЭ, указав, что они могут привести к серьезным последствиям.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь перед заседанием заявил журналистам, что визит миссии МАГАТЭ на станцию позволит получить больше информации о происходящем. Он подчеркнул, что Пекин выступает за скорейшее разрешение кризиса и за то, чтобы «заинтересованные стороны сели за стол переговоров и нашли решение».

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Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Станция находится в Энергодаре. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль. С начала боевых действий конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях ее инфраструктуры; в августе такие случаи участились. В связи с обстрелами Россия потребовала созвать заседание СБ ООН.

10 августа главы МИД стран G7 призвали Россию вернуть контроль над ядерными объектами на территории Украины Киеву, заявив, что действия российской стороны «значительно увеличивают риск ядерной аварии», а нахождение на ЗАЭС российских военных якобы препятствует возможности МАГАТЭ осуществлять меры по обеспечению безопасности и мониторингу. Российская сторона утверждает, что обстрелы проводят украинские военные; в российском Минобороны предупреждали, что удары по территории АЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу.

В США и ООН призвали создать демилитаризованную зону вокруг АЭС. При этом генсек организации Антониу Гутерриш считает, что вводить миротворцев на территорию не стоит, поскольку стороны конфликта сами способны обеспечить вокруг нее безопасный периметр.