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Что Болтон рассказал о России, Путине и Трампе в своих мемуарах. Главное

В продаже появились мемуары бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В книге он рассказывает о самом важном канале связи России и США и о том, как нашел общий язык с Сергеем Шойгу

Во вторник, 23 июня, в США стартовали продажи книги Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». 71-летний Болтон занимал пост помощника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. В 2005–2006 годах был постпредом США при ООН, до этого, с 2001 по 2005 год, — заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.

За время работы на посту помощника президента Дональда Трампа Болтон дважды побывал в Москве. В июне 2018 года он приезжал для подготовки встречи президентов Путина и Трампа, которая прошла в Хельсинки. Второй раз он побывал в Москве в октябре 2018 года для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы сообщить о решении США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Болтон также поддерживал диалог с
секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. РБК ознакомился с содержанием цифровой версии мемуаров Болтона, против публикации которых выступал Белый дом.

Об отношениях с Россией и Путиным

Как пишет Болтон, за время президентства Дональда Трампа у американского лидера так и не сложилось четкой стратегии поведения на международной арене. «Трамп не придерживался какой-то глобальной стратегии или даже какой-то общей траектории [поведения]. Его мышление напоминало цепочку не связанных друг с другом точек, как если бы это были сделки по недвижимости, и мы [в администрации] должны были распознавать [желания Трампа] и подготавливать конкретные меры [для претворения их в жизнь]», — пишет экс-помощник президента.

Вопрос российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года создал негативный фон в российско-американских отношениях и являлся постоянным раздражителем для американского лидера. «Трамп считал, что признавать российское вмешательство в политику США [...] означало бы косвенно признать, что он участвовал в сговоре с Россией в 2016 году», — написал Болтон. Тема вмешательства также привела к тому, что американские политики воздерживались от контактов с российскими дипломатами. «[Посол России в США Анатолий] Антонов был одиноким человеком, так как люди в Вашингтоне опасались привлечь внимание общества, говоря с россиянами [...]», — пишет экс-советник президента. Законодатели в США и спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняли Москву во вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году с целью усилить противоречия и помочь антисистемным кандидатам. Россия причастность к вмешательству отрицает.

Единственным двусторонним саммитом Трампа и его российского коллеги стали переговоры в Хельсинки в июле 2018 года (остальные встречи проводились во время многосторонних встреч, например G20), который состоялся по инициативе американской стороны. Трамп хотел пригласить Владимира Путина в Вашингтон, однако Россия от такого варианта отказалась, и в итоге стороны сошлись на идее провести встречу в Хельсинки. По информации Болтона, в частной беседе Трампа с Путиным российский лидер говорил 90% времени, а американский выступал в роли слушателя. При этом больше всего интереса и Путин, и Трамп проявили к возможности упрочить экономические связи и наладить контакты между российскими и американскими бизнесменами. Впрочем, по мнению Болтона, инициативы в этой сфере были обречены на провал, учитывая «насколько мало компаний в США по-настоящему готовы нырять в российское политическое и экономическое болото». В целом в ходе двусторонних официальных встреч, саммитов или контактов представители США и России, как правило, обсуждали вопросы, связанные с минимизацией рисков в отношениях, а качественного скачка в диалоге не произошло, следует из мемуаров Болтона.

О военных контактах с Россией

Тем не менее США и России удалось наладить контакты по военной линии. Например, когда Трамп в апреле 2018 года размышлял над вариантами ответного удара против сирийских правительственных сил в ответ на приписываемые Дамаску химатаки, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд обсуждал намерения Вашингтона с российским коллегой Валерием Герасимовым. Тогда Данфорд отметил, что, нанося удар против Сирии, США хочет свести к нулю шансы жертв среди российского контингента. «Со временем канал общения Данфорда и Герасимова приобрел критическую важность для обеих стран. Во многих случаях он оказался более подходящим средством для понимания сторонами интересов и намерений друг друга, чем обычные дипломатические средства коммуникации», — отметил Болтон.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж
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Что касается мнения Трампа о Путине, то, как отметил Болтон, президент не разговаривал с ним на эту тему. «Я никогда не спрашивал, что Трамп думает [на счет Путина], вероятно, потому что боялся того, что услышу. Его личные взгляды в отношении Путина остались загадкой», — написал Болтон.

О контроле над вооружениями

За время президентства Трампа США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также объявили о намерении прекратить участие в Договоре по открытому небу. Под угрозой и третье международное соглашение, касающееся контроля над вооружениями — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как отметил Болтон, Трамп с самого начала своего президентства скептично отзывался о двусторонних соглашениях с Россией о контроле над вооружениями. Когда Болтон проходил собеседование на должность помощника президента по нацбезопасности в 2017 году (в итоге эта роль досталась Герберту Макмастеру), Трамп сказал, что следит за его выступлениями по вопросу ДРСМД и считает неправильным, что потенциал России и Америки ограничен договорами, а потенциал Китая, Ирана или Северной Кореи — нет. «Я предложил, чтобы мы сказали Путину, чтобы тот придерживался ДРСМД или мы выйдем [из договора], и Трамп с этим согласился», — написал Болтон. Трамп поддержал идею о выходе из ДРСМД после прихода Болтона на должность помощника президента по нацбезопасности, хотя не до конца представлял себе суть соглашения. «Трамп [...] был в в деле [по вопросу выхода из ДРСМД], однако у меня никогда не было уверенности относительно понимания им факта, что ДРСМД касался не ядерного оружия как такового, а только его носителей», — пишет Болтон.

Больше всего понимания позиция США по ДРСМД нашла у министра обороны Сергея Шойгу. «Он [...] сказал, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, любой разумный человек понимает нереалистичность ДРСМД из-за Китая и технологического прогресса, который был достигнут с 1987 года, когда был подписал ДРСМД», — вспоминает Болтон содержание своего разговора с главой российского Минобороны. «Шойгу поддержал идею изменения договора, чтобы к нему подключились другие [страны], так как считал: от выхода [США из договора] выигрывали только наши общие враги», — приводит слова главы оборонного ведомства Болтон, уточнив, что под «общими врагами» Шойгу имел в виду Китай. «Я помню, как он подвел итог [нашему разговору], согласившись, что договор утратил свою полезность. Это была самая здравая мысль, которую я слышал от какого-либо представителя России», — резюмировал экс-помощник Трампа.

О европейских союзниках и НАТО

В мемуарах Болтон рассказывает о критическом отношении Трампа к Германии, Евросоюзу и НАТО. Трамп, в частности, жаловался в беседах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что, согласившись на строительство трубопровода Nord Stream 2, Германия «кормит зверя», имея в виду Россию. Страны НАТО постоянно просят Вашингтон наложить на Россию новые санкции, а сами немцы «платят России миллиарды долларов» за Nord Stream-2, сетовал американский лидер. «Он [Трамп] считал, что Россия обыгрывает нас всех, как дураков», — пишет Болтон.

В частных разговорах с советниками президент США грозился покинуть НАТО, если проект Nord Stream-2 будет реализован. «Мне казалось очевидным, что Трамп считает Германию заложником России», — утверждает Болтон. «Он [Трамп] неоднократно задавался вопросом, почему Соединенные Штаты должны платить [за помощь европейским странам], если сами союзники смеются над нами за спиной и считают нас дураками», — вспоминает экс-помощник Трампа. Американский президент также регулярно критиковал союзников по НАТО за низкие траты на свою оборону. Он был недоволен прогнозом Меркель, которая утверждала, что ФРГ будет готова довести уровень военных расходов до 2% от своего ВВП только к 2030 году.

В числе главных союзников США в Европе Болтон назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. «Марк Рютте [...] подчеркнул, что всегда считал позицию Трампа правильной, и что тот смог создать ощущение безотлагательности [в вопросе увеличения союзниками трат на НАТО]», — отметил Болтон.

Об отношении Трампа к Украине

Тема Украины стала одной из самых заметных за время президентства Трампа. Решение Трампа задержать военную помощь Киеву, в частности, послужило причиной для его импичмента. Это стало третьим случаем в истории, когда палата представителей поддержала обвинения против действующего президента США.

В мемуарах Болтон рассказывает, как бывший президент Украины Петр Порошенко просил США поддержать его кандидатуру в преддверии выпоров в 2019 году. Тогдашний лидер Украины также призывал Америку ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Болтон просьбу Порошенко о помощи с его переизбранием проигнорировал. «Я сказал Порошенко, что если у него есть какие-то улики против Коломойского, то он должен предоставить их в министерство юстиции», — отменил Болтон.

Отношение Трампа к Украине становилось все более негативным в течение его президентства. Как пишет Болтон, этому поспособствовало влияние его адвоката Рудольфа Джулиани. Тот, по мнению Болтона, убеждал президента в верности своих «теорий заговора» о причастности Украины к вмешательству в американские выборы в 2016 году и попытках подставить Трампа. «Становилось все отчетливее — не только мне, но и директору по России и Европе в Совете по нацбезопасности Фионе Хилл, что Трамп полностью принял точку зрения Джулиани насчет того, что история о российском вмешательстве была изобретена его соперниками внутри страны [США] и Украина стала частью этих планов», — утверждает Болтон.

О том, что за взломом серверов Демократической партии США стояла Россия, сообщала нанятая демократами компания Crowdstrike. Компания делилась этой информацией с ФБР, впоследствии разведовательное сообщество США также выдвинуло обвинения в адрес России. Однако сам Трамп неоднократно опровергал выводы разведки. Он утверждал, что ФБР не получало доступ к взломанным серверам, а выводам Crowdstrike нельзя доверять. В интервью агентству Associated Press в 2017 году Трамп говорил, что владельцем Crowdsrtrike является богатый гражданин Украины. Кроме того, президент утверждал, что взломанный сервер комитета Демократической партии может находиться на территории Украины.

В итоге, как рассказал Болтону его заместитель Чарльз Капперман, Трамп отказывался вести диалог с Украиной. «Они напали на меня, я не пониманию почему […], они хотели меня поиметь. Они коррупционеры и я не хочу иметь с ними никаких дел», — приводит Болтон слова Трампа. После этого американский лидер принял решение заморозить военную помощь Украине в размере порядка $250 млн. В разговорах с Болтоном Трамп объяснил это нежеланием платить за помощь Киеву. Американский лидер даже пытался заставить НАТО заплатить за помощь Киеву вместо Америки, так как, по его словам, Европа заинтересована в этом больше, чем США, говорится в мемуарах. «Позвони [генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу и пусть он заставит НАТО платить», — приказал Трамп своему вице-президенту Майку Пенсу, вспоминает Болтон. Трамп также жаловался, что Украина создает барьер в отношениях России и США, пишет бывший помощник президента.

Владимир Путин на переговорах с американцами придерживался жесткой линии по вопросу Украины и излагал в деталях российскую позицию о политической и военной стороне конфликта, утверждает Болтон. «Он говорил, что продажа США военного оснащения Украине незаконна, и что это — не лучший способ решить конфликт», — пишет бывший советник Трампа. «Он [Путин] рассказал о четкой позиции Обамы в 2014 году: если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, то конфронтация на Украине будет разрешена. Однако по какой-то причине Обама изменил свою позицию и мы оказались в нынешней ситуации», — приводит мнение Путина Болтон.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп, мемуары
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