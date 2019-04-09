Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

Президент России назвал предсказуемыми выводы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшей подтверждений сговора Трампа с Москвой

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловетский / AP)

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.

«Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет. Потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — сказал Путин, передает корреспондент РБК.

Президент России подчеркнул, что в бытность бизнесменом Трамп не представлял интереса для российских властей и его визит в Москву «не был событием».

«Поэтому то, что она [комиссия Мюллера] закончит так, как... гора родила мышь, что называется... это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — сказал Путин.