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Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
Президент России назвал предсказуемыми выводы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшей подтверждений сговора Трампа с Москвой
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловетский / AP)

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.

«Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет. Потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — сказал Путин, передает корреспондент РБК.

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Президент России подчеркнул, что в бытность бизнесменом Трамп не представлял интереса для российских властей и его визит в Москву «не был событием».

«Поэтому то, что она [комиссия Мюллера] закончит так, как... гора родила мышь, что называется... это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — сказал Путин.

По его словам, обвинения в адрес Трампа в сговоре с Россией — это «полный бред», используемый во внутриполитической борьбе в США. И опровержение обвинений в результате расследования Мюллера ничего не изменит, так как противники Трампа найдут новые поводы для атак. Ситуацию, когда и после выборов сторонники разных кандидатов отказываются сплотиться вокруг избранного лидера, Путин назвал признаком кризиса в политической системе США.

Ранее сам Трамп назвал обвинения в его сговоре с Россией «надувательством», которое не должно повториться ни с кем из президентов США.

Политика
Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта. В тот же день доклад был передан генпрокурору США Уильяму Барру. Тот спустя два дня выступил с отчетом перед конгрессом и проинформировал законодателей, что расследование не выявило доказательств сговора между Трампом и Россией.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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