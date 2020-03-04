В МИДе оценили готовность США к продлению договора СНВ-3

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В МИД России заявили, что сохраняют надежду на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако США не демонстрируют к этому готовность. Об этом 4 марта сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Ермаков, отвечая на вопрос РБК на пресс-конференции. «Соединенные Штаты пока не проявляют готовности к продлению договора, но говорят о том, что это можно сделать быстро и время якобы для этого еще есть (срок действия договора истекает в 2021 году. — РБК)», — констатировал дипломат.

Ермаков обратил внимание, что такая позиция не отражает реального положения дел. «С российской стороны продление договора потребовало бы прохождение через Совет Федерации, обсуждения в [его] комитетах <...>, это процесс не сиюминутный», — напомнил он. Однако в МИДе ожидают подвижек в переговорах с США. «Можно рассчитывать на то, что здесь могла бы быть достигнута какая-то позитивная договоренность», — сообщил Ермаков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Мы четко говорим о необходимости продления этого договора (СНВ-3. — РБК). Если он прекратит свое существование, то будет выбита последняя опора по взаимному контролю за стратегическими наступательными вооружениями, не будет механизмов верификации и транспарентности на этом направлении, — предупредил Владимир Ермаков. — Крайне важно сейчас договориться о продлении [договора] с тем, чтобы хотя бы гарантировать какой-то период стабильности, за который можно будет выйти на новые договоренности».

Ермаков также рассказал о желании России подключить к переговорам о сокращении стратегических наступательных вооружений Францию и Великобританию. «Мы постоянно обозначаем, что в двустороннем формате практически исчерпаны возможности для дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений, для продвижения и обсуждения этих тем нам необходимо подключение союзников Соединенных Штатов к этому процессу, — пояснил он. — Пока такого понимания ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Франции и Великобритании мы не видим», — посетовал глава департамента.