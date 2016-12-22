Болтон рассказал о результатах переговоров с Путиным

Путин и Трамп встретятся 11 ноября в Париже, подтвердил помощник президента США. Страны возобновят диалог по противодействию терроризму в конце года, а в следующем проведут встречу бизнесменов

Джон Болтон (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владимир Путин и Дональд Трамп свою четвертую встречу проведут в Париже 11 ноября, подтвердили представители обеих сторон. О том, что встреча будет подготовлена, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров Путина с помощником президента США Джоном Болтоном в Кремле, прошедших во вторник.

«Было сказано следующее: было бы полезно нам встречаться с президентом [США], может быть, на полях международных различных событий и встреч. И если американскую сторону это устроит, мы бы могли встретиться в Париже, на что я ответил: да, в Париже, едет, возможно. И она состоится на праздновании столетия окончания Первой мировой войны», — пересказал Болтон содержание своей беседы с российским президентом на пресс-конференции в Москве по итогам двухдневного визита. Его слова передает корреспондент РБК.

Болтон рассказал, что считает «полезными» встречи между президентами двух стран. Он также рассказал, что поднимал вопрос о российском вмешательстве в выборы США на встрече с Путиным. США выражает «озабоченность» такими действиями Москвы, такие шаги вредят взаимному доверию между странами и мешают нормализации диалога, добавил он.

За два дня Болтон провел несколько встреч — с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу. Его встреча с Путиным продлилась полтора часа. Утром во вторник он успел возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, стеле города Керчь в Александровском саду и на месте убийства российского политика Бориса Немцова.

В ходе визита также было согласовано, что Россия и США начнут выполнять договоренности, которые президенты достигли во время июльской встречи в Хельсинки. В декабре пройдет первая встреча рабочей группы по борьбе с терроризмом на уровне заместителя госсекретаря США и заместителя министра иностранных дел России. «Мы также договорились, что в дальнейшем эта работа будет расширена, она будет включать в себя вопросы борьбы с торговлей наркотиками и людьми», — добавил помощник американского президента.

В начале следующего года, в первом квартале, пройдет первая встреча совместного бизнес-совета, рассказал Болтон. Его создание также было одной из договоренностей, достигнутой на встрече в Хельсинки.

Помощник президента США также подробно рассказал о причинах, которые побуждают США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. Он повторил, что нарушителем договора является Россия, хотя и указал, что у Москвы другое мнение и она считает нарушительницей США. Он отверг предположение, что выход Вашингтона из соглашения представляет угрозу для Европы. «Угроза не выход США, а угроза в том, что в Европе уже находятся российские баллистические ракеты», — пояснил он. В настоящий момент США не прорабатывают возможность размещения крылатых ракет земного базирования в Европе, добавил он.

Формальная нота о выходе Вашингтона еще не была передана (по условиям договора выходящая сторона должна формально уведомить за полгода о своем решении). «Что касается официального заявления о выходе из договора, пока его не было сделано. Это мне напоминает наш выход из договора по ПРО. Я должен был прилететь с нотой 11 сентября 2001 года, но по понятным причинам вылететь не смог, официальное заявление о выходе было сделано намного позже», — сказал Болтон. Из двустороннего договора России и США по противоракетной обороне Вашингтон вышел в 2001 году.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности он назвал ​«не отвечающим сегодняшним вызовам». Тогда как США придерживались положений договора, Россия его нарушала, а Китай, Иран и Северная Корея «могут делать все, что им заблагорассудится», посетовал Болтон. В частности, Китай добился заметных успехов в создании ракетного арсенала. Сделать договор универсальным или расширить состав его участников также не удастся, выразил он уверенность: «Что касается универсализации, то мысли существовали, обсуждения были, но пока что нет никакой возможности реализовать эти идеи». Пытаться уговаривать Россию вернуться в рамки ДРСМД бесполезно, как и пытаться расширить его, заключил Болтон.

Он также сообщил, что решения о расширении санкций в отношении России в Вашингтоне пока не принято. США должны в соответствии с американским законом о запрете на применение химического оружия принять второй раунд санкций против Москвы, которую считают виновной в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. «Пока что я могу сказать, что окончательное решение по этому вопросу принято не было», — сказал Болтон, отвечая на вопрос РБК.