Как книги о первых лицах приводили к скандалам
В 2004 году вышла книга «Против всех врагов», автором которой стал бывший главный советник президента США по борьбе с международным терроризмом Ричард Кларк. Он фактически обвинил Джорджа Буша-младшего в разрушении системы защиты от терроризма. Автор отметил, что при правлении 43-го президента в Белом доме до сентября 2001 года (атака террористов на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. — РБК) не было проведено ни одного совещания, посвященного борьбе с терроризмом.
На презентации своей книги Кларк также заявил, что Ирак не представлял реальной угрозы для США. «Мы добились того, что в мире нас все больше ненавидят», — отметил он в своей речи.
В администрации Буша обвинения отвергли. По словам тогдашнего госсекретаря Кондолизы Райс, Кларк «занялся ретроспективным переписыванием истории», а свидетельство автора о том, что она не знала о существовании «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена на территории РФ. — РБК), назвала смешным. Вице-президент Дик Чейни отметил, что автор «Против всех врагов» не был в курсе основных решений администрации
В сентябре 2011 года во Франции вышла книга «Сарко меня убил» двух журналистов Le Monde, посвященная президенту страны Николя Саркози.
С 2007 года в стране велось расследование относительно финансирования президентской кампании Саркози владелицей L’Oreal Лилиан Бетанкур. В книге судебный следователь Изабель Прево-Депре утверждала, что один из опрошенных ею лично видел, как Саркози передавали наличные, но из-за боязни преследования отказался засвидетельствовать это официально. Прево-Дюпре также заявила, что Елисейский дворец всячески препятствовал расследованию. Эти заявления в администрации Саркози назвали лживыми и скандальными. В 2013 году обвинения против уже бывшего президента по «делу Бетанкур» были сняты из-за отсутствия доказательств.
Однако в 2018 году Саркози вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов. Обвинения против него касаются в том числе и незаконного финансирования президентской кампании 2007 года — якобы деньги он получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи
В 2012 году в США была опубликована книга журналистки New York Times Джоди Кантор, посвященная президенту Бараку Обаме и его жене Мишель. В числе прочего там утверждалось, что в 2009 году, в разгар кризиса, в Белом доме якобы состоялась вечеринка, в которой принял участие Джонни Депп в костюме Шляпника из «Алисы в стране чудес», а декорации к празднику оформлял режиссер Тим Бёртон. Кроме того, автор писала, что супруги очень часто ссорятся, а сама Мишель периодически вмешивается в дела мужа и ругается с его помощниками.
На обвинения Мишель Обама ответила в телеэфире. «Мне кажется, что гораздо проще придумывать конфликты, чем изображать реальность. Проще писать, что я очень властная женщина», — заявила она
В 2013 году в Германии была опубликована книга «Первая жизнь Ангелы М.», посвященная жизни канцлера Ангелы Меркель во времена ГДР.
Авторы книги утверждали, что в юности политик не только входила в состав Союза свободной немецкой молодежи ГДР (организация, подобная советскому комсомолу. — РБК), но и якобы отвечала в нем за пропаганду коммунистической идеологии. По словам бывшего министра транспорта Германии, которые приводились в книге, канцлер в юности занималась «промывкой мозгов» в духе марксизма-ленинизма. Сама Меркель ранее заявляла, что ее роль в Союзе молодежи была связана со сферой культуры — покупкой билетов в театр и организацией различных чтений.
В ответ на обвинения Меркель заявила, что никогда ничего не скрывала о своем прошлом. «Я могу положиться только на свою память», — отметила она. Представитель Меркель Штефан Зайберт также отметил, что ей нечего скрывать. «Канцлер делает заявления о своей жизни в ГДР на протяжении многих лет в книгах и интервью. Она всегда открыто отвечала на вопросы, честно основываясь на своих воспоминаниях», — заявил он
В 2015 году в Великобритании неоднозначную реакцию вызвала книга Кэтрин Майер «Чарльз: сердце короля», посвященная жизни наследного британского принца. Там в том числе утверждалось, что Чарльз был близок к тому, чтобы бросить у алтаря принцессу Диану, а также что королева Елизавета беспокоится по поводу будущего перехода престола к Чарльзу, который якобы намерен пересмотреть статус монархии.
Также Майер со ссылкой на одного из друзей принца писала, что он не любит читать и что «Анна Каренина» — единственный роман, который он в своей жизни прочел до конца. По словам журналистки, она получила часть информации при непосредственной встрече с принцем, что опровергли в Букингемском дворце. Оказалось, что автор действительно была приглашена на ужин с принцем, но не тет-а-тет, а в составе 75 человек и не имела приватной беседы с наследником престола
В 2016 году вышла книга «Президент не должен был этого говорить...», в которую вошли интервью с главой Франции Франсуа Олландом, которые чуть не привели к импичменту.
Основанием для претензий послужила секретная информация, в том числе относительно военных действий в Сирии, которую он раскрыл в ходе интервью. Кроме того, Олланд признался, что по соображениям безопасности в бытность президентом лично отдавал приказы об убийстве врагов государства на Ближнем Востоке. После публикации и без того невысокий рейтинг Олланда упал до беспрецедентных четырех процентов. Несмотря на то что процедура импичмента в итоге так и не была пройдена, книгу назвали «политическим самоубийством» президента
Книга Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» должна выйти 11 сентября. Отрывки из нее опубликовало издание The Washington Post. В них, в частности, упоминается о разговоре президента США Дональда Трампа с министром обороны Джеймсом Мэттисом, в ходе которого американский лидер потребовал убить президента Сирии Башара Асада. Вудворд указал, что это произошло после химической атаки в провинции Идлиб в 2017 году.
Белый дом назвал книгу сборником сфабрикованных историй. Сам Трамп написал в Twitter, что цитаты, приведенные в книге, — фейк. Он также обратил внимание на то, что издание выходит незадолго до промежуточных выборов в конгресс США, назначенных на ноябрь, и допустил, что публикация может быть выгодна Демократической партии. В The Washington Post отметили, что книга основана на сотнях часов интервью, официальных документах и личных дневниках.
Боб Вудворд — один из самых знаменитых журналистов-расследователей США, лауреат Пулитцеровской премии за материалы об Уотергейтском скандале и других многочисленных профессиональных наград