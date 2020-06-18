Как книги о первых лицах приводили к скандалам

Джордж Буш-младший

В 2004 году вышла книга «Против всех врагов», автором которой стал бывший главный советник президента США по борьбе с международным терроризмом Ричард Кларк. Он фактически обвинил Джорджа Буша-младшего в разрушении системы защиты от терроризма. Автор отметил, что при правлении 43-го президента в Белом доме до сентября 2001 года (атака террористов на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. — РБК) не было проведено ни одного совещания, посвященного борьбе с терроризмом.

На презентации своей книги Кларк также заявил, что Ирак не представлял реальной угрозы для США. «Мы добились того, что в мире нас все больше ненавидят», — отметил он в своей речи.

В администрации Буша обвинения отвергли. По словам тогдашнего госсекретаря Кондолизы Райс, Кларк «занялся ретроспективным переписыванием истории», а свидетельство автора о том, что она не знала о существовании «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена на территории РФ. — РБК), назвала смешным. Вице-президент Дик Чейни отметил, что автор «Против всех врагов» не был в курсе основных решений администрации