Доклад Мюллера. Главное

Министерство юстиции США опубликовало публичную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. Он подтверждает предполагаемые попытки Москвы повлиять на ход голосования в 2016 году

Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

В четверг, 18 апреля, на сайте Министерства юстиции США был опубликовал 448-страничный доклад специального прокурора Роберта Мюллера. Перед публикацией документа генеральный прокурор США Уильям Барр выступил на пресс-конференции, повторив основные выводы расследования. По его словам, оно «не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней в ее действиях по вмешательству в выборы». При этом доклад Мюллера подтверждает, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года, подчеркнул генпрокурор.

Как устроен доклад

Доклад Мюллера состоит из двух частей. Первая часть доклада посвящена информации о расследовании предписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Эта часть состоит из пяти глав, которые описывают ход расследования российского вмешательства в американские выборы и контакты россиян с представителями команды Трампа.

Во второй части документа анализируются действия Трампа, которые могут быть интерпретированы как препятствование правосудию. Речь идет о возможном давлении Трампа на ФБР или спецпрокурора.

В публичной версии доклада некоторые части недоступны для просмотра и зачеркнуты. В большинстве случаев это сделано с целью не допустить раскрытия информации о ходе текущих расследований, например в отношении бизнесмена Роджера Стоуна. Американское законодательство также накладывает ограничения на публикацию показаний, данных свидетелями перед большим жюри — расширенной коллегией присяжных, присутствующих на закрытых заседаниях, объяснил в четверг генпрокурор Уильям Барр. По его словам, в конгресс США был направлен более полный текст документа, где скрыты лишь те данные, которые связаны с показаниями свидетелей перед большим жюри.