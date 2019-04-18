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Политика ,  
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Доклад Мюллера. Главное
Министерство юстиции США опубликовало публичную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. Он подтверждает предполагаемые попытки Москвы повлиять на ход голосования в 2016 году
Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

В четверг, 18 апреля, на сайте Министерства юстиции США был опубликовал 448-страничный доклад специального прокурора Роберта Мюллера. Перед публикацией документа генеральный прокурор США Уильям Барр выступил на пресс-конференции, повторив основные выводы расследования. По его словам, оно «не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней в ее действиях по вмешательству в выборы». При этом доклад Мюллера подтверждает, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года, подчеркнул генпрокурор.

Как устроен доклад

Доклад Мюллера состоит из двух частей. Первая часть доклада посвящена информации о расследовании предписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Эта часть состоит из пяти глав, которые описывают ход расследования российского вмешательства в американские выборы и контакты россиян с представителями команды Трампа.

Во второй части документа анализируются действия Трампа, которые могут быть интерпретированы как препятствование правосудию. Речь идет о возможном давлении Трампа на ФБР или спецпрокурора.

В публичной версии доклада некоторые части недоступны для просмотра и зачеркнуты. В большинстве случаев это сделано с целью не допустить раскрытия информации о ходе текущих расследований, например в отношении бизнесмена Роджера Стоуна. Американское законодательство также накладывает ограничения на публикацию показаний, данных свидетелями перед большим жюри — расширенной коллегией присяжных, присутствующих на закрытых заседаниях, объяснил в четверг генпрокурор Уильям Барр. По его словам, в конгресс США был направлен более полный текст документа, где скрыты лишь те данные, которые связаны с показаниями свидетелей перед большим жюри.

Президент Дональд Трамп ознакомился с текстом доклада до его публикации, и у него была возможность засекретить дополнительные части доклада, если бы он того пожелал, рассказал Барр. Как пояснил генпрокурор, глава государства мог задействовать право на конфиденциальность переписки и бесед внутри исполнительной власти. Однако в итоге Трамп решил не пользоваться такими привилегиями, так что законодатели и рядовые американцы могут ознакомиться с максимально полной версией доклада, подчеркнул министр юстиции.

Нет сговора, но есть вмешательство

  • По данным команды Мюллера, свою кампанию по дезинформации в социальных сетях Россия начала готовить еще в 2014 году. В середине 2016 года были выявлены первые признаки вмешательства российского правительства в американскую политику. Тогда Национальный комитет Демократической партии США публично объявил, что российские хакеры скомпрометировали их компьютерную сеть. «Публикация материалов, полученных в результате хакерской деятельности, началась в том же месяце», — указано в отчете.

  • В докладе отмечается, что за несколько дней до похищения материалов Демпартии российский адвокат предлагала Дональду Трампу-младшему и зятю республиканца Джареду Кушнеру информацию, компрометирующую кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Однако адвокат отказалась демонстрировать компромат, и стороны не заключили сделку. Впоследствии документы Демпартии были опубликованы на Wikileaks. «Дональд Трамп-младший напрямую контактировал с помощью электронных средств связи с WikiLeaks во время избирательной кампании», — говорится в отчете.

  • В докладе Мюллер описал, как Россия вела кампанию по дезинформации в социальных сетях, направленную на усиление подогревания общественных противоречий в американском обществе. Содержание главы в целом совпадает с  обвинениями, которые Мюллер предъявил13 россиянам и девяти юрлицам, в том числе Агентству интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering. По данным следствия, обвиняемые работали в Агентстве интернет-исследований, связанном с Евгением Пригожиным. Указывалось, что сотрудники компании создавали поддельные аккаунты в соцсетях, включая Twitter и Facebook. Они также организовывали политические акции с целью посеять рознь среди американцев, а с 2016 года поддерживали Дональда Трампа.
  • В докладе также говорится о деятельности российской разведки, которую подозревают во взломе устройств, принадлежащих членам Демократической партии и приближенным Клинтон. В этой части доклада повторяются обвинения, которые Мюллер в июле прошлого года предъявил 12 российским гражданам. Спецпрокурор считает, что они являются сотрудниками Главного управления (ранее — ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.
  • В отчете Мюллера перечислены десятки имен участников кампании Трампа и их собеседников с российской стороны. В частности, указаны обстоятельства, при которых Трамп контактировал с российскими гражданами о возможности строительства башни Трампа в Москве. Упоминаются и контакты с российскими гражданами ряда американских граждан: советника кампании Трампа Джорджа Пападополуса, политконсультанта Пола Манафорта, бизнесмена Картера Пэйджа, экс-министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса и других.

Пытался ли Трамп помешать расследованию

  • В заключительной главе отчета команда Мюллера указала, что решили воздержаться от вынесения прямого вердикта, виновен ли Трамп в воспрепятствовании правосудию. Однако это не значит, что их вердикт является оправдательным, отметили они. «Если у нас была бы уверенность <...>, что президент не препятствовал следствию, мы бы это указали», — отмечается в докладе.
  • Трамп считал назначение Мюллера на пост спецпрокурора «концом своего президентства». Когда экс-генпрокурор Джефф Сешнс уведомил президента о решении назначить Мюллера, Трамп заявил: «О Боже, это ужасно». «Все говорят мне, что, если появляется независимый спецпрокурор, это разрушает твое президентство. Это занимает годы, и ты ничего не сможешь сделать. Это худшее, что произошло со мной» — такие слова Трампа приведены в докладе.​

Реакция

Дональд Трамп считает, что выводы команды Мюллера доказывают безосновательность обвинений в его адрес в сговоре с Россией или в воспрепятствовании правосудию. «Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — указано на картинке, которую президент опубликовал в Twitter. При этом слова Game Over написаны шрифтом, который используется на заставках сериала «Игра престолов».

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелози не считает, что выводы комиссии Мюллера указывают на невиновность Трампа. По ее словам, в докладе спецпрокурора не указано однозначно, что президент не препятствовал правосудию, как на этом настаивал Уильям Барр. Она также выразила намерение провести слушания в конгрессе с участием Роберта Мюллера. В ходе пресс-конференции в четверг Барр сказал, что позволит Мюллеру принять участие в таких слушаниях.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы, Дональд Трамп
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