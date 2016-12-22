Путин назвал удар по Сирии актом агрессии

Роскомнадзор выступил против выдачи частот для глобальной сети OneWeb

Скончался режиссер Милош Форман

Власти Сирии опубликовали видео с Асадом под названием «Утро стойкости»

СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов

Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства

Шойгу доложил Путину об ударах западной коалиции по Сирии

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж

Анкара одобрила удары западной коалиции по Сирии

Находящиеся в Дамаске депутаты Госдумы рассказали об ударе по Сирии

Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии

Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО

МИД Франции назвал удары Парижа по Сирии легитимными

В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет

СМИ сообщили о пострадавших мирных жителях от удара коалиции США по Сирии

В Дамаске рассказали о разрушенных лабораториях и сбитых ракетах

СМИ узнали об эвакуации людей и техники Асада в Сирии до начала ударов

SANA заявило о преувеличении масштаба атаки по Сирии

Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии

Правозащитники назвали цели ударов сил коалиции в Сирии

США и их союзники задействовали в ударах по Сирии авиацию и флот

В Пентагоне рассказали о деталях удара США по Сирии

Захарова прокомментировала начало военной операции против Сирии

Пентагон рассказал о контактах с Россией перед ударами по Сирии

НАТО поддержало ракетные удары по Сирии

Елисейские дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии

МИД России отреагировал на удары США, Британии и Франции по Сирии

Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии

Правозащитники сообщили об ударе США и их союзников по целям в Дамаске

Очевидцы опубликовали видео нанесения ударов по Сирии