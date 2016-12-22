Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж
Политика, 09:20
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Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж
В ночь на 14 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов по Сирии. Всего силы США, Франции и Великобритании выпустили более 100 ракет, заявили в Минобороны России
Удары США, Франция и Великобритания начали наносить в 3.25 по местному времени (совпадает с московским).
Удары были нанесены крылатыми ракетами с самолетов, а также кораблей сил коалиции.
Целями удара стали объекты гражданской и военной инфраструктуры в Сирии.
Часть ракет силы ПВО Сирии сбили при помощи комплексов С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».
Атака продолжалась почти два часа — она продлилась до 5.10 по местному времени.