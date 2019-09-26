В конгрессе обвинили Трампа в попытке скрыть данные о звонке Зеленскому

Для импичмента, то есть для обвинения президента в преступлении, необходимо простое большинство в палате представителей (218 из 435). Для последующего отрешения президента от власти необходимо две трети голосов сенаторов (67 из 100).

На пресс-конференции она напомнила, что к президенту было много вопросов. В частности, по его истории с Deutsche Bank. Ранее The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил Трампу кредитов на общую сумму свыше $2 млрд. Как пишет издание, немецкий банк был одним из немногих крупных структур, которые соглашались работать с Трампом. Другие финансовые институты считали сотрудничество с бизнесменом слишком рискованным, писала газета.

В апреле комитеты палаты представителей по разведке и по финансовым вопросам запросили Deutsche Bank предоставить им данные об операциях Трампа, в том числе о его налоговой отчетности с 2010 года. Трамп и члены его семьи подали иск в отношении Deutsche Bank, чтобы заблокировать доступ к информации о его счетах.

Главного разведчика вызвали в палату

В четверг, 26 сентября, комитет по разведке палаты представителей конгресса провел слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефом Магуайром. По решению президента Трампа он возглавляет разведку с августа этого года, но формально еще не был утвержден конгрессом.

Магуайр был вызван в комитет сразу после того как стало известно, что один из сотрудников разведывательного сообщества (имя и подразделение, в котором он работает, держатся в тайне) выразил подозрение, что президент Трамп оказывает давление на лидера иностранного государства, чтобы получить компромат на политического соперника Трампа. Как стало известно 24 сентября, речь шла о президенте Украины Владимире Зеленском. Трамп в беседе с ним выразил желание, чтобы тот разобрался в обстоятельствах работы на Украине сына Джозефа Байдена (его соперника на предстоящих президентских выборах), Хантера, и в действиях самого Байдена. Бывший вице-президент США, по словам Трампа, мог давить на украинского генпрокурора и добиваться прекращения дела в отношении компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента.

Возглавляет комитет по разведке демократ Адам Шифф. Он заявил, что аргументы республиканцев, которые настаивают на невиновности Трампа, — тот напрямую не говорил Зеленскому о зависимости выделения Украине помощи от расследования в отношении Байдена, настаивали однопартийцы президанта, — несостоятельны. «Чтобы это понять, надо знать, насколько Украина зависит от США», — заметил Шифф. Зеленский говорил с Трампом, осознавая уровень отношений двух государств, он знал, что США перестали оказывать помощь Украине, он знал о контактах с юристом Трампа Руди Джулиани и о желании Трампа получить компромат на политического оппонента, уверен Шифф. Он напомнил, что в ходе разговора Трамп несколько раз напомнил, как США помогают Украине, после чего попросил об одолжении.

К руководителю Нацразведки у членов комитета было две претензии. Первая заключалась в том, что тот передал в комитет сообщения осведомителя только в минувшую среду. Вторая претензия — сразу после получения сообщения о подозрениях от осведомителя Магуайр обратился в Белый дом, а не в конгресс. Магуайр настаивал, что он действовал в соответствии с установленными правилами. Он узнал об опасениях осведомителя 26 августа, после чего затребовал дополнительную информацию. Как только выяснилось, что речь идет о переговорах, которые вел глава государства, он обратился в Белый дом, где подтвердили, что такого рода переговоры конфиденциальны. Предать их гласности может только президент (что он и сделал в среду, 25 сентября). Только после этого Магуайр смог уведомить конгресс о наличии сообщения от осведомителя.

О чем рассказал осведомитель

Осведомитель указал, что мотивом к жалобе на президента стало беспокойство о национальной безопасности США и защите страны от иностранного влияния. Причем, как утверждает автор письма, лично он не был свидетелем поступков Трампа: он передал детали его деятельности со слов собеседников среди чиновников Белого дома. По словам осведомителя, Белый дом не предпринимал никаких дополнительных мер по обеспечению конфиденциальности перед разговором Трампа и Зеленского. Беседу двух лидеров слышали более десяти человек.

В письме осведомитель рассказал о нескольких эпизодах, вызвавших его беспокойство.

Переговоры Трампа с Зеленским

Трамп попросил Зеленского инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Американский лидер также попросил украинского коллегу разобраться, могло ли дело о вмешательстве в американские выборы 2016-го года быть инициировано на Украине и попросил помочь найти серверы Национального комитета Демократической партии, которые были взломаны в 2016 году.

В ходе переговоров Трамп также упомянул бывшего генпрокурора Украины. Осведомитель считает, что речь идет о бывшем генпрокуроре Юрии Луценко, который в мае заявлял о намерениях возобновить расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера. Луценко также утверждал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Нанятая Демократической партией компания Crowdstrike сообщила, что за взломом серверов стояла Россия. Однако Трамп неоднократно опровергал эти выводы. Он утверждал, что ФБР не получало доступ к взломанным серверам, а выводам Crowdstrike нельзя доверять. В интервью агентству Associated Press в 2017 году Трамп говорил, что владельцем Crowdsrtrike является богатый гражданин Украины. В разговоре с Зеленским американский лидер предполагал, что взломанный сервер комитета Демократической партии может находиться на территории Украины.

Попытка скрыть данные о разговоре

Белый дом предпринял попытки блокировать доступ к записи разговора и его дословной стенограмме, пишет осведомитель. Чиновники Белого дома получили указания стереть запись с системы, доступной для министров, и хранить ее в защищенной системе, предназначенной для секретной информации. «Такие действия убедили меня в том, что чиновники в Белом доме понимали, насколько серьезной была информация, содержащаяся в разговоре», — написал автор жалобы.

Визит дипломатов в Киев

Беспокоит осведомителя и визит в США спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера и постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондлэнда, которые были в Киеве 26 июля, на следующий день после разговора Трампа и Зеленского. По данным осведомителя, Волкер и Сондлэнд давали Зеленскому инструкции, как именно ему нужно претворять в жизнь просьбы Трампа.