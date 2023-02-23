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Варданяна сняли с должности госминистра Нагорного Карабаха

Рубена Варданяна сняли с должности госминистра Нагорного Карабаха
Бизнесмен в сентябре прошлого года отказался от гражданства России и уехал в Нагорный Карабах, где позднее был назначен госминистром
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Рубен Варданян, который в сентябре прошлого года отказался от гражданства России и уехал в Нагорный Карабах, где был назначен госминистром (главой правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), освобожден от должности. Об этом на планерном заседании объявил глава НКР Араик Арутюнян, сообщила его пресс-служба.

«На заседании правительства президент Арутюнян также обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра. Он высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады», — сказано в сообщении.

Одновременно с этим Арутюнян предложил назначить новым госминистром генерального прокурора НКР Гургена Нерсисяна, «учитывая его профессиональные и человеческие качества».

За день до этого советник Варданяна Месроп Аракелян утверждал, что политик не собирается уходить в отставку и покидать Арцах. «Эти разговоры не новы. Как в январе, так и сейчас заявляю, что Варданян не собирается уходить в отставку и тем более покидать Арцах, поскольку и его позиция, и нашей команды не определяется занимаемой должностью в республике», — заявил он.

РБК обратился за комментарием к Рубену Варданяну.

Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, в настоящее время состояние бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.

В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян выступал с публичными заявлениями по этой ситуации, в том числе просил президента России Владимира Путина помочь с решением конфликта.

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Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах в сентябре 2022 года. Свое решение он объяснил желанием поддержать жителей НКР, которые находятся «в очень тяжелом психологическом состоянии». Через месяц президент Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство, которое последний принял.

В середине декабря, после блокировки Лачинского коридора (шестикилометровой трассы, которая является единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах), Варданян поддержал действия российских миротворцев, несмотря на критику со стороны Армении. Он также предлагал премьер-министру Армении Николу Пашиняну лично приехать в НКР и на месте убедиться в том, какую роль играют российские миротворцы. «Критиковать легко, когда ты не в Арцахе», — отмечал политик.

Помимо этого, Варданян неоднократно выступал с критикой позиции Азербайджана по Лачинскому коридору, после чего МИД страны потребовал от него покинуть Нагорный Карабах. «Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — утверждал глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов.

В ответ Варданян напомнил, что имеет арцахские корни и уже 20 лет приезжает в Нагорный Карабах, где участвовал во многих общественных инициативах. «У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской Республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», — утверждал бизнесмен. Позже он заявлял, что останется в Арцахе, «чтобы бороться», и не подчинится требованиям Баку.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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