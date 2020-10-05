Варданян попросил Путина о помощи в карабахском конфликте

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Обратился бизнесмен и к военно-политической элите России. Он призвал ее «не уничтожать последних союзников, делая так, чтобы никто не верил, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным».

Варданян также призвал интеллигенцию не быть равнодушной к происходящему. «Как сказал великий человек — Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира, человек, переживший Холокост: «Обратная сторона красоты — не уродство, а безразличие. Обратная сторона любви — не ненависть, а безразличие. И обратная сторона жизни — не смерть, а безразличие».

«Я хочу обратиться к другим соседям нашим — азербайджанцам. Поймите, каждая пролитая кровь, каждая смерть, наступившая сегодня на военных полях, отодвигает еще на один шаг возможность нашего мирного сосуществования. Я хочу обратиться к азербайджанцам и сказать: так получилось по жизни, у меня есть друзья-азербайджанцы. У меня есть знакомые, где есть смешанные браки, и я уверен, что соседи должны научиться жить вместе, как бы это ни было тяжело. Но каждая смерть, каждый военный конфликт, отодвигают это на многие десятилетия назад. Поэтому я призываю всех азербайджанцев, точно так же, как и армян, понять: какой бы долгой ни была война, потом наступает мир. Нам надо вместе будет жить, и это неизбежно. Нам надо изживать ненависть в регионе, где мы должны научиться сосуществовать», — заявил Варданян.

Обращаясь к мировому сообществу, бизнесмен отметил, что «необходимо делать все, чтобы остановить эту войну». «На восьмой день военных действий, вы не приложили все усилия, чтобы остановить военную кампанию, а это можно. Это точно можно сделать. Я призываю руководителей всех стран — очнитесь! Постарайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы война остановилась, чтобы можно было похоронить погибших и вылечить раненых. Надо решать вопрос за столом мирных переговоров», — сообщил Варданян.

29 сентября Ассоциация армянских предпринимателей призвала обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться за стол переговоров и найти варианты мирного решения вопроса. Как отметил президент ассоциации миллиардер Самвел Карапетян, это необходимо, чтобы избежать новых жертв, в том числе со стороны мирного населения.

В свою очередь управляющий генеральный директор, глава аналитического управления Goldman Sachs Гейдар Мамедов сказал РБК, что «в России живут миллионы азербайджанцев и армян, среди которых есть как и простые работяги, так и интеллигенция, представители бизнеса, трудящиеся в интересах России». «Очень важно не задевать никого из них, в столь неоднозначном, но принципиальном для обеих сторон споре. И каждый из нас должен ставить наших граждан, независимо от национальности превыше внешних конфликтов», — призвал он.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. За неделю военных действий обе стороны обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов и гибели мирных жителей и военных.



Конфликт между Ереваном и Баку длится уже много лет из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Его население в основном составляют армяне. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть регион под свой контроль. В итоге стороны договорились о прекращении огня, однако Азербайджан до сих пор не признает самопровозглашенную республику.

В конце июля, после эскалации на границе Армении и Азербайджана в Москве произошли столкновения между представителями двух диаспор в России. Тогда, 26 июля, совладелец РЕСО Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы отказаться от насилия и остановить тех, кто провоцирует беспорядки. Он выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели. Вскоре после этого беспорядки в Москве прекратились. Стабилизировалась и ситуация на армяно-азербайджанской границе.