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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Варданян попросил Путина о помощи в карабахском конфликте

По словам бизнесмена, конфликт важен не только для Армении, но и для России. Он считает, что речь идет о геополитической бомбе замедленного действия
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян передал РБК обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил главу государства вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе — это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется», — сказал Варданян.

«Это не просто какой-то территориальный конфликт в непризнанной республике. Это не война между Арменией и Азербайджаном, это намного все серьезнее. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте — для России это будет неизлечимая рана», — добавил он.

Варданян указал, что в случае с Нагорным Карабахом речь идет о крае огромной пропасти, гуманитарной, человеческой катастрофе. «Это не вопрос национальной войны, это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения человечества и сохранения базовых человеческих ценностей», — сказал он.

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РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Обратился бизнесмен и к военно-политической элите России. Он призвал ее «не уничтожать последних союзников, делая так, чтобы никто не верил, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным».

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Варданян также призвал интеллигенцию не быть равнодушной к происходящему. «Как сказал великий человек — Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира, человек, переживший Холокост: «Обратная сторона красоты — не уродство, а безразличие. Обратная сторона любви — не ненависть, а безразличие. И обратная сторона жизни — не смерть, а безразличие».

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«Я хочу обратиться к другим соседям нашим — азербайджанцам. Поймите, каждая пролитая кровь, каждая смерть, наступившая сегодня на военных полях, отодвигает еще на один шаг возможность нашего мирного сосуществования. Я хочу обратиться к азербайджанцам и сказать: так получилось по жизни, у меня есть друзья-азербайджанцы. У меня есть знакомые, где есть смешанные браки, и я уверен, что соседи должны научиться жить вместе, как бы это ни было тяжело. Но каждая смерть, каждый военный конфликт, отодвигают это на многие десятилетия назад. Поэтому я призываю всех азербайджанцев, точно так же, как и армян, понять: какой бы долгой ни была война, потом наступает мир. Нам надо вместе будет жить, и это неизбежно. Нам надо изживать ненависть в регионе, где мы должны научиться сосуществовать», — заявил Варданян.

Обращаясь к мировому сообществу, бизнесмен отметил, что «необходимо делать все, чтобы остановить эту войну». «На восьмой день военных действий, вы не приложили все усилия, чтобы остановить военную кампанию, а это можно. Это точно можно сделать. Я призываю руководителей всех стран — очнитесь! Постарайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы война остановилась, чтобы можно было похоронить погибших и вылечить раненых. Надо решать вопрос за столом мирных переговоров», — сообщил Варданян.

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Фото:Дмитрий Виноградов / РИА Новости

29 сентября Ассоциация армянских предпринимателей призвала обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться за стол переговоров и найти варианты мирного решения вопроса. Как отметил президент ассоциации миллиардер Самвел Карапетян, это необходимо, чтобы избежать новых жертв, в том числе со стороны мирного населения.

В свою очередь управляющий генеральный директор, глава аналитического управления Goldman Sachs Гейдар Мамедов сказал РБК, что «в России живут миллионы азербайджанцев и армян, среди которых есть как и простые работяги, так и интеллигенция, представители бизнеса, трудящиеся в интересах России». «Очень важно не задевать никого из них, в столь неоднозначном, но принципиальном для обеих сторон споре. И каждый из нас должен ставить наших граждан, независимо от национальности превыше внешних конфликтов», — призвал он.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. За неделю военных действий обе стороны обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов и гибели мирных жителей и военных. 

Конфликт между Ереваном и Баку длится уже много лет из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Его население в основном составляют армяне. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть регион под свой контроль. В итоге стороны договорились о прекращении огня, однако Азербайджан до сих пор не признает самопровозглашенную республику.

В конце июля, после эскалации на границе Армении и Азербайджана в Москве произошли столкновения между представителями двух диаспор в России. Тогда, 26 июля, совладелец РЕСО Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы отказаться от насилия и остановить тех, кто провоцирует беспорядки. Он выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели. Вскоре после этого беспорядки в Москве прекратились. Стабилизировалась и ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Авторы
Тимофей Дзядко, Артем Филипенок, Наталья Галимова
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