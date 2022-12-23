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Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

МИД Азербайджана: Варданян должен покинуть Нагорный Карабах
Варданян в ноябре возглавил правительство Карабаха, азербайджанские власти посчитали его «чуждым элементом». В сентябре миллиардер отказался от российского гражданства и переехал в Карабах
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Занимающий пост государственного министра Нагорного Карабаха Рубен Варданян обязан покинуть территорию непризнанной республики. Об этом заявил глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Байрамов назвал Варданяна «чуждым элементом».

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Варданян не имеет никакого отношения к России. «И каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать там участвовать в какой-либо политической жизни мы не имели, не имеем и не собираемся иметь», — сказал он.

Варданян занял этот пост около двух месяцев назад, 4 ноября. Должность госминистра введена вместо упраздненной в 2017 году должности премьер-министра. Президент Араик Арутюнян поручил ему координацию работы глав министерств здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, а также финансов и экономики.

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково». Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1 млрд, он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах он передал все свои активы в России под управление партнеров.


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Варданян в сентябре отказался от российского гражданства, а затем переехал в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении. Он подчеркнул тогда: «Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», отметив, что благодарен российским миротворцам, находящимся в регионе после войны 2020 года. «Учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — пояснил президент республики свое решение назначить Варданяна главой правительства.

О желании начать политическую карьеру в Армении бизнесмен говорил еще около года назад, в интервью РБК в прошлом году. «Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — рассказал Варданян.

В середине декабря был заблокирован Лачинский коридор — шестикилометровая трасса, которая является единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах. Согласно мирному соглашению 2020 года, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору».

Дорогу в декабре перекрыли неизвестные лица из Азербайджана, которые представились экологическими активистами, они потребовали доступа на расположенные в приграничном районе рудники для «инспекции» из Азербайджана. Минобороны России позднее сообщило о переговорах с Баку о возобновлении автомобильного движения по коридору.

Власти Армении выразили недовольство деятельностью российских миротворцев, которые не смогли обеспечить беспрепятственное движение по трассе. Азербайджанские власти назвали действия «экоактивистов» закономерным результатом недовольства общества страны.


 

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Азербайджан Нагорный Карабах Рубен Варданян
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