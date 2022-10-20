Миллиардер Варданян согласился стать госминистром Нагорного Карабаха

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 13:15
Минцифры вынужденно приостановило программу подключение Wi-Fi в школах Технологии и медиа, 13:14
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир» Финансы, 13:02
Суд впервые применил указания Минобороны об отсрочке для отца троих детей Политика, 12:56
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 12:52
Власти Купчино назвали «естественным» поквартирный обход с повестками Политика, 12:46
Власти допустили установку новых блокпостов на въезде в Севастополь Политика, 12:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:41
В России в ноябре появится новый автобренд Tank Авто, 12:40
Метрополитен запланировал закрыть на ремонт пять станций на юге Москвы Город, 12:39
Евросоюз введет санкции за поставки иранских дронов Политика, 12:39
Режим 24/7: почему фондовый рынок не должен «спать» Pro, 12:37
Минобороны сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины Политика, 12:31
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 12:29
Политика ,  
0 

Миллиардер Варданян согласился стать госминистром Нагорного Карабаха

Бизнесмен Рубен Варданян в ноябре станет госминистром Нагорного Карабаха
Президент непризнанной республики предложил Рубену Варданяну пост госминистра в начале октября. Бизнесмен заявил, что жители Карабаха поддерживают его кандидатуру и уже в ноябре он вступит в должность
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Рубен Варданян принял предложение стать госминистром непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Варданян заявил, что развитие событий вокруг Армении и Карабаха не оставляет ему времени на раздумья. «Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса», — заявил он.

Должность госминистра Арцаха была введена после референдума о новой Конституции в 2017 году вместо упраздненного поста премьер-министра.

Предприниматель официально вступит в должность в ноябре. Тогда же он обещает изложить «стратегические цели и первоочередные задачи», которые должно будет решать правительство НКР.

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково». Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1 млрд.

В ноябре прошлого года Варданян в интервью РБК сказал, что «собрался в армянскую политику». Этой осенью он объявил, что решил отказаться от гражданства России и переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении.

Читайте на РБК Pro
Не только для запрещенных ресурсов. Чем еще может быть полезен VPN
80% директоров не верят маркетологам: что не так и почему надо меняться
Каковы шансы россиян найти работу за границей — мнение консультанта
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом

В начале октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил миллиардеру занять пост госминистра. «Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — объяснил он. Бегларян поддержал предложение президента.

Варданян взял время для консультаций и подчеркнул, что при принятии решения нужно исходить из того, поможет ли его назначение сохранению субъектности Арцаха и предотвращению «очередной катастрофы». Позже он сказал, что будет готов принять предложение «в том случае, если будет располагать масштабной поддержкой тех подходов и решений, которые мы будет предлагать».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Нагорный Карабах Рубен Варданян
Материалы по теме
Зачем Рубена Варданяна позвали на пост премьера Нагорного Карабаха
Политика
Варданян прокомментировал предложение стать госминистром Карабаха
Политика
Миллиардер Варданян отказался от гражданства России и уехал в Карабах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter