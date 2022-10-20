Миллиардер Варданян согласился стать госминистром Нагорного Карабаха

Президент непризнанной республики предложил Рубену Варданяну пост госминистра в начале октября. Бизнесмен заявил, что жители Карабаха поддерживают его кандидатуру и уже в ноябре он вступит в должность

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Рубен Варданян принял предложение стать госминистром непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Варданян заявил, что развитие событий вокруг Армении и Карабаха не оставляет ему времени на раздумья. «Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса», — заявил он.

Должность госминистра Арцаха была введена после референдума о новой Конституции в 2017 году вместо упраздненного поста премьер-министра.

Предприниматель официально вступит в должность в ноябре. Тогда же он обещает изложить «стратегические цели и первоочередные задачи», которые должно будет решать правительство НКР.

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково». Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1 млрд.

В ноябре прошлого года Варданян в интервью РБК сказал, что «собрался в армянскую политику». Этой осенью он объявил, что решил отказаться от гражданства России и переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении.

В начале октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил миллиардеру занять пост госминистра. «Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — объяснил он. Бегларян поддержал предложение президента.

Варданян взял время для консультаций и подчеркнул, что при принятии решения нужно исходить из того, поможет ли его назначение сохранению субъектности Арцаха и предотвращению «очередной катастрофы». Позже он сказал, что будет готов принять предложение «в том случае, если будет располагать масштабной поддержкой тех подходов и решений, которые мы будет предлагать».